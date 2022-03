Lo schianto con la 500 storica: morto un poliziotto 41enne

Lutto per gli agenti della polizia della questura di Padova. Leonardo Baido, quarantunenne ispettore della Squadra mobile, è morto questa mattina attorno alle 11.30 in un incidente d'auto.

Baido era alla guida di una Fiat 500 storica, automobile che apparteneva alla sua famiglia, e viaggiava lungo la tangenziale che collega i paesi di Abano Terme e Selvazzano Dentro, pochi chilometri a sudovest del capoluogo patavino, quando si è scontrato con un'altra vettura, un Suv. Le cause e la dinamica dell'incidente non sono ancora chiare, e più ipotesi sono al vaglio degli agenti della polizia municipale del consorzio Padova Ovest. I soccorritori sono intervenuti sul luogo dello schianto nel giro di pochi minuti, ma la disperata corsa in ospedale si è rivelata inutile e il 41enne non ce l'ha fatta.

Baido abitava a Selvazzano con la fidanzata. Pochi minuti dopo il disgraziato avvenimento, la notizia ha raggiunto i colleghi della questura. Tutti rimasti increduli, perché avevano parlato con Leonardo solo pochi minuti prima: come ogni giorno si era recato al lavoro, ma alle 11.00 ha detto di non sentirsi bene e ha lasciato il servizio. Non si ancora bene cosa sia accaduto: non si esclude che l'uomo sia stato colto da un malore mentre era al volante e per questo abbia perso il controllo del mezzo. La piccola automobile - quel che ne rimane, almeno - è stata sottoposta a sequestro, mentre è probabile che il magistrato di turno disponga l'autopsia per stabilire con certezza le cause della morte.