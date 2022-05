Arriva Scipione: temperature stravolte in tutta Italia

Mercoledì 1 giugno avrà inizio l'estate meteorologia 2022 e il caldo vuole fare sul serio, ancor peggio di qualche giorno fa. Se infatti con l'anticiclone africano Hannibal avevamo sperimentato massime fino a 38°C, è in arrivo sull'Italia una forte area di alta pressione sempre di matrice nord africana ribattezzata Scipione che farà lievitare le temperature diurne fino addirittura a 40°C, valori altissimi anche fossimo in pieno luglio o agosto.

Massime da record

Come spiegano gli esperti, l'ennesima ondata di caldo anomalo sarà causata da un'intesa bassa pressione a sud del Portogallo che richiamerà questo flusso meridionale di correnti calde " d'estrazione sub-tropicale continentale " che proviene dal deserto di Marocco e Algeria. Scipione si spingerà anche a gran parte di Penisola Iberica, Francia ed Europa centro meridionale ma i picchi più caldi si toccheranno da noi. Tranne e oggi e domani, giornate in cui si potrà ancora "respirare", da mercoledì il caldo farà sul serio e le massime inizieranno a toccare i primi 37°C al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. In Pianura Padana farà caldissimo e sarà anche umido, mix micidiale che acuirà la sensazione di afa.

Scipione più forte di Hannibal

Sarà poi con il passare dei giorni che si potranno toccare i primi 40°C del 2022: le zone più colpite saranno quelle meridionali, la Sicilia e la Sardegna. Si dovessero toccare massime del genere, visto che rientriamo nella prima decade di giugno, alcune località potrebbero battere anche dei record. Secondo i meteorologi, questa alta pressione africana potrebbe essere peggiore della precedente sia perché troverà un mare più caldo rispetto alle scorse settimane, ma anche perché il flusso africano sarà ancora più intenso e carico di energia. Quanto durerà? Secondo i modelli matematici, certamente da mercoledì a domenica. Dopodiché si apre la speranza di un calo termico generalizzato grazie all'arrivo di aria più temperata atlantica con il caldo africano in ritirata nelle sue zone d'origine. Vista la distanza con gli eventi sarà bene aspettare nuovi aggiornamenti.

Allarme siccità

Con il nuovo aumento delle temperature, è scattato l'allarme siccità nelle aree maggiormente a rischio per la semina di riso, girasole, mais e soia ma anche per le coltivazioni di grano, " altri cereali e foraggi per l'alimentazione degli animali ed anche gli ortaggi e la frutta che hanno bisogno di acqua per crescere e assicurare la produzione di cibo Made in Italy sulle tavole degli italiani in un momento peraltro difficile a causa della guerra in Ucraina e dei rincari ". È l'allarme della Coldiretti per l'arrivo di Scipione che renderà ancora pù critica la situazione legata alla mancanza dell'acqua necessaria " ad irrigare le coltivazioni che si trovano in una situazione di stress idrico che mette a rischio le produzioni in buona parte del Paese, in un 2022 segnato da precipitazioni praticamente dimezzate ".