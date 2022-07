Scontro tra barche all'Argentario: un morto, un disperso e diversi feriti

Tragico incidente nautico all'Argentario, dove questo pomeriggio due imbarcazioni si sono scontrate a circa sei miglia dall'isola del Giglio. La collisione è avvenuta alle 17.30 circa, quando un motoscafo con due persone a bordo è andata a schiantarsi contro una barca a vela di 15 metri sulla quale viaggiavano 4 persone. Quest'ultima imbarcazione non ha retto l'urto, spezzandosi in due, e dopo poco è affondata. Il bilancio dell'incidente è drammatico: un uomo e morto e una donna risulta al momento ancora dispersa. La vittima accertata sarebbe stata ritrovata sotto una delle barche, incastrata. Le altre quattro persone coinvolte nell'incidente sono state tratte in salvo da due motovedette della guardia costiera, che in pochi minuti hanno raggiunto il luogo dello scontro. La vittima e la persona dispersa avevano circa 60 anni.

La salma dell'uomo è stata portata a terra mentre per la ricerca della dispersa si sono mobilitate le squadre di soccorso dei vigili urbani, che sono sono arrivate sul posto con un mezzo pneumatico per esplorare anche le aree attorno alle scogliere. L'allarme è stato lanciato da una delle persone che si trovava a bordo di una delle imbarcazioni coinvolte. Tra i quattro diportisti tratti in salvo, tre non mostrano ferite tali da destare preoccupazione ma sono evidentemente sotto choc per quanto subito. Un quarto, invece, secondo le prime informazioni frammentarie che arrivano da Porto Ercole, sarebbe in gravi condizioni e sarebbe stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale di Siena.

Le persone del posto spiegano che in quel punto del Tirreno, tra Torre Ciana e l'isola del Giglio, il fondale precipita fino a una profondità di 40 metri. La dinamica dell'incidente dev'essere ancora chiarita dalle forze dell'ordine, impegnate anche con un elicottero nella ricerca della persona dispersa. Le cronache locali riportano che il motoscafo a motore che ha urtato la barca a vela sarebbe un potente Canados di circa 20 metri.