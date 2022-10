Blitz degli studenti contro lo schwa all'università: ma scoppia la bufera

Scontro sul gender all'università di Torino. Nei giorni scorsi, infatti, sono apparsi alcuni adesivi contro lo "schwa" a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche, e al Campus Einaudi. Gli autori del "blitz" sono gli studenti del Fuan, (Fronte Universitario di Azione Nazionale), il movimento politico universitario di destra. L'iniziativa degli studenti contro le " storpiature ideologiche in salsa gender della lingua italiana " ha generato un grande dibattito dentro e fuori le aule universitarie, provocando la dura reazione delle associazioni pro-Lgbtq e della sinistra identitaria. " È inaccettabile che all'interno di uno spazio libero e pubblico avvengano fatti di questo tipo " ha affermato dice Serena Graneri, presidentessa di Arcigay Torino. " L'università è e deve rimanere un luogo sicuro per ogni studente e ogni studentessa. Chiediamo all'Università di Torino e all'assessora Carlotta Salerno di intervenire affinché questi adesivi vengano tolti e che vengano presi provvedimenti verso i responsabili di questa azione ".

Ma la discriminazione non c'entra

" L'Università di Torino si è immediatamente attivata per rimuoverli da ogni sua sede " ha replicato il rettore Stefano Geuna, che ha aggiunto, secondo quanto riportato dall'Ansa: " L'Ateneo si dissocia fermamente da un messaggio così offensivo e lesivo della dignità e dei diritti delle persone e conferma la propria condanna a ogni forma di discriminazione in ragione di condizioni personali e sociali come il genere e l'orientamento sessuale ". Un dibattito a dir poco surreale, perché la "discriminazione" non c'entra proprio nulla contro lo schwa. Numerosi linguisti, fra i più importanti e autorevoli in Italia, hanno preso posizione contro il simbolo nei mesi scorsi, a cominciare da Cecilia Robustelli, collaboratrice dell'Accademia della Crusca e ordinaria di Linguistica italiana presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, la quale ha sottolineato come " l'introduzione di un simbolo estraneo alla lingua in un testo creerebbe confusione nella comunicazione ". Ci sono poi accademici e filosofi come Massimo Arcangeli, linguista e scrittore, Ordinario di Linguistica italiana, Università di Cagliari, promotore di un appello che ha raccolto più di 23 mila firme, sottoscritto, fra gli altri da Intellettuali, linguisti e filosofi come Alessandro Barbero, Massimo Cacciari, Paolo Flores d'Arcais e Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca. Non esattamente dei pericolosi sovranisti.

La sinistra identitaria che preme affinché lo schwa entri nel linguaggio comune e istituzionale sostiene, nonostante il parere della stragrande maggioranza dei linguisti e degli esperti, che il genere maschile e femminile siano limitanti - e dunque offensivi - per tutte le persone che si definiscono "non binarie", ovvero chi non riconosce di appartenere al genere maschile né a quello femminile, a prescindere dalla realtà biologica. Tuttavia, come ha spiegato Massimo Arcangeli in un'intervista rilasciata al Giornale.it, " chi difende lo schwa sa benissimo che è impossibile applicarlo sistematicamente. Se lo si facesse, staremmo parlando di una lingua che non è più quella italiana ". Pretendere dunque che all'università venga usato lo schwa e nessuno dica nulla, non c'entra affatto con le discriminazioni: è pura ideologia "woke" espressa da una minoranza, che con la scusa dello schwa vuole modificare la lingua italiana.

La rivendicazione degli studenti di destra