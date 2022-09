"Resti umani in una valigia": la scoperta choc e poi l'arresto

Sta suscitando rabbia e orrore in Nuova Zelanda il caso delle valigie contenenti " resti di bambini " acquistate all'asta poche settimane fa. Il caso in questione avrebbe in questi giorni conosciuto una svolta, con l'arresto, in Corea del Sud, della presunta assassina dei due minori i cui resti sono stati scoperti all'interno di quei bagagli. Il fermo della donna dovrebbe aiutare gli inquirenti a chiarire quanto accaduto ai due piccoli.

A compiere la macabra scoperta era stata una famiglia che aveva acquistato all’asta le valigie, conservate da tempo in un deposito ad Auckland e non reclamate da alcun proprietario. Dopo lo shock per il raccapricciante ritrovamento, la polizia neozelandese si è messa sulle tracce di genitori e parenti delle piccole vittime, identificate come un maschio e una femmina, di 5-10 anni di età. Alla fine, la polizia è riuscita a risalire ai genitori di quei minori.

In base agli accertamenti eseguiti dagli agenti, il padre delle vittime sarebbe morto nel 2017, mentre la madre sarebbe proprio la donna arrestata in Corea. Lei, neozelandese di origini asiatiche, avrebbe lasciato il Paese del Commonwealth un anno dopo l'anno della morte del marito, quando i bambini, ipotizzano gli agenti, erano probabilmente già morti.