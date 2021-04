"Sei bellissima". E finisce pestato per un commento sui social

" Sei bellissima ". Un complimento sui social, alla foto di una ragazzina, ha scatenato l'ira del "rivale in amore" che ha finito per pestare a sangue colui che aveva avuto l'ardire di lanciarsi in un innocente apprezzamento. Così un 14enne di Cervaro, piccola cittadina della Ciociaria, è stato vittima di un'aggressione violenta da parte di alcuni coetani. Il giovane è finito in ospedale rimediando una prognosi di ben 10 giorni. Sulla vicenda indaga la Procura di Frosinone.

Quel complimento "di troppo"

Lo hanno riempito di botte. Lo hanno fatto solo perché lui, quattordici anni appena compiuti, avrebbe osato commentare la foto di una ragazzina su Facebook. " Sei bellissima ", le avrebbe scritto. Nulla di più. Eppure, quel "complimento di troppo" - che di eccessivo, sconsiderato o volgare non ha nulla, sia chiaro - gli è costato un pestaggio a sangue. Proprio così. Perché quell'apprezzamento innocuo ha scatenato l'ira di un presunto rivale, anch'egli giovanissimo ammiratore e corteggiatore della ragazza. E qui scatta l'assurda vendetta.

La vendetta e il folle pestaggio

Con la complicità di un amico, il giovanissimo rivale propone al 14enne una partita di calcio presso il campo sportivo di Cervaro, paese di residenza di tutti i protagonisti della vicenda. L’adolescente, ignaro della falsità della convocazione, cade nel tranello. Arriva al campo in pantaloncino e maglietta, certo di dover disputare un match con i compagni. Ma ad attenderlo non ci sono né il pallone né ragazzini in tenuta sportiva. Sul rettangolo polveroso del campetto c'è lui, quel ragazzino che sui social si fa chiamare " il boss ", insieme ai suoi amici. Il 14enne intende al volo cosa sta per accadergli ma è solo contro tutti. Il branco lo assale, colpendolo ripetutamente al corpo con calci e pugni. Poi si dilegua lasciando la vittima sanguinante a bordo campo. L'orrore in una manciata di minuti. Ma non è tutto.

Il video e la denuncia

La vicenda è stata immortalata in un video registrato dall’amico del bullo e postata su svariate pagine social. Immediatamente è scattata la denuncia da parte dei genitori della vittima che, assistiti dall'avvocato Sandro Salera, hanno presentato un esposto ai Carabinieri di Cassino.Il caso è finito sul banco della Procura di Frosinone che indagherà sulla vicenda. Stando a quanto si apprende da CiociariaOggi.it, dopo il pestaggio, la vittima è stata trasportata in ospedale rimediando una prognosi di ben 10 giorni per le ferite riportate.