Scuole chiuse, dalle lezioni a distanza alle prove Invalsi: ecco cosa cambia

Dopo un caos totale tra indiscrezioni e smentite - che ha lasciato le famiglie italiane nell'incertezza, nel disagio e nel panico - il governo alla fine ha preso una decisione forte: le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e la frequentazione delle Università di tutta Italia sono sospese fino a domenica 15 marzo. Al di là delle polemiche politiche, c'è una parte di studenti che non ha gradito questa scelta: si tratta soprattutto di ragazzi che a breve dovranno affrontare l'esame di Stato o di laurea, ansiosi per le prossime disposizioni dell'esecutivo in tema di istruzione. Ma andiamo a vedere cosa cambia per il momento. Dalla didattica a distanza alle sessioni di esame, passando per le prove Invalsi e per i viaggi di istruzione: ecco tutto ciò che alunni e insegnanti devono sapere.

Anno scolastico e didattica

Innanzitutto occorre chiarire la differenza tra la chiusura delle scuole e la sospensione delle attività didattiche: il primo caso riguarda le zone rosse colpite dall'emergenza Coronavirus; il secondo scenario invece è relativo alle altre province e città italiane, dove le strutture scolastiche resteranno aperte con studenti e docenti a casa, mentre preside e bidelli presteranno servizio e le segreterie saranno regolarmente aperte. Una delle voci circolate è quella di allungare l'anno scolastico, ma la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha smentito tale ipotesi: il decreto approvato il 2 marzo ha confermato la validità anche se non si dovessero raggiungere i 200 giorni minimi di lezione stabiliti per legge, in quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a cause di forza maggiore.

Alcune scuole del Nord hanno provveduto ad avviare la didattica a distanza, ma il sistema non è obbligatorio: i dirigenti scolastici dovranno decidere se attivarlo o meno dopo aver consultato il collegio dei docenti. Per i bimbi delle elementari è evidente la necessità della presenza di un adulto per garantire la cooperazione attiva. Intanto il Miur ha messo a disposizione l'elenco dei materiali di didattica digitale già disponibili e ha previsto lezioni a distanza per la formazione dei docenti.

Gite e prove Invalsi

Il decreto non specifica alcuna scadenza per quanto riguarda lo stop alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero: non è dunque da escludere che il termine possa essere allungato oltre il 15 marzo. Da ricordare che è previsto il recesso senza penale prima dell'inizio del pacchetto di viaggio.

Lo svolgimento delle prove Invalsi - inizialmente previsto per il mese di marzo - valide per l'ammissione all'esame di Maturità è stato sospeso: un nuovo calendario verrà studiato, analizzato e varato dall'Istituto di valutazione.

Esame di Stato e lauree

Dal Ministero dell'Istruzione filtra molta cautela sull'esame di Stato: le prossime decisioni verranno basate sulla durata del provvedimento approvato nella giornata di ieri. Risulta evidente che verrebbe preso in considerazione e stilato un piano di emergenza qualora i tempi dovessero essere allungati. Comunque Lucia Azzolina ha tenuto a specificare: " Non ci sarà il sei politico. Dobbiamo essere il più possibile presenti nei confronti delle scuole, intervenire sulle difficoltà, ma pretendere da loro senso di responsabilità ". Al momento non vi è alcuna indicazione sui programmi scolastici, che potrebbero essere rivisti e ridotti: si tratta di uno scenario che sarebbe concreto se la chiusura si prolungasse. In tal caso il Ministero interverrà con misure specifiche per gli studenti di terza media e di quinta superiore.

Lezioni e lauree sospese fino al 15 marzo. Alcuni atenei si sono già adoperati con lezioni online, ma non tutti procederanno in questa direzione. Sulle sessioni di esame e di laurea ogni Università deciderà se abilitarle via Skype o a distanza: per scongiurare incomprensioni e per avere informazioni chiare e affidabili si consiglia di consultare il sito della propria Università.