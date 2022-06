Sea Eye porta a Messina 476 migranti. Altre due navi con 400 a bordo in attesa di sbarcare

Alla fine, Sea Eye 4 il porto l'ha ottenuto. Non quello di Pozzallo, davanti al quale ha trascorso lunghi giorni nella speranza di potervi attraccare, ma quello di Messina. È qui che stamattina sbarcano i 476 migranti, frutto di diverse operazioni nel Mediterraneo centrale. Per nove notti, la nave della ong ha stazionato davanti al confine delle acque territoriali italiane invocando il pos: un tempo che avrebbe potuto impiegare per raggiungere la Spagna, per esempio. Ma se la Sea Eye 4 ha ottenuto il porto per lo sbarco, lo stesso ancora non è avvenuto per l'altra nave tedesca, la Sea Watch 4, e per la nave spagnola, l'Aita Mari, che continuano a stazionare ai bordi dei nostri confini. Il tutto mentre a Lampedusa e nel sud Italia proseguono gli sbarchi autonomi.

Ancora 425 migranti in attesa del porto

Sea Watch 4 ha eletto come sua zona quella del golfo di Gela. Stanzia all'interno delle acque territoriali italiane, a meno di un miglio dalla costa, in questo tratto di mare siciliano in attesa che le venga assegnato uno dei porti che si trovano in quest'area dell'isola. A bordo si trovano 313 migranti, alcuni dei quali trasbordati da altre navi ong o da navi mercantili. Sempre nei pressi di Pozzallo, dove prima si trovava all'ancora la Sea Eye 4, ma in acque internazionali, si trova l'Aita Mari. Ospita 112 migranti ed è in rada ormai da svariati giorni. Batte bandiera spagnola e il tempo impiegato a invocare un porto all'Italia l'avrebbe potuto utilizzare per rientrare al porto di Palma di Maiorca, dal quale è partita lo scorso 6 giugno.

Sud Italia preso d'assalto

Mentre la Sea Watch violava i confini territoriali del nostro Paese e alla Sea Eye veniva assegnato il porto di Messina, a Crotone nel pomeriggio di ieri sono arrivati oltre 150 migranti con due diversi sbarchi. Su un imbarcazione che si è incagliata sulla battigia nel territorio di Isola di Capo Rizzuto c'erano 82 persone, tutte di nazionalità afghana, tra cui 15 minori. Altri 71 migranti viaggiavano a bordo di una barca a vela che è stata intercettata da una motovedetta della guardia di finanza e condotta nel porto di Crotone, che hanno dichiarato di provenire dalla Siria e dall'Iran. Dopo il triage sanitario sono stati trasferiti nell'hotspot di Isola di Capo Rizzuto, dove dovranno effettuare la quarantena.

Questa mattina, alle prime luci dell'alba, a Lampedusa sono arrivati altri 22 migranti, che si aggiungono ai 13 sbarcati ieri. Dopo il triage sanitario sono stati trasportati nell'hotspot di Cala Imbriacola, dove la situazione continua a essere tragica. Nella giornata di ieri, 80 migranti sono stati imbarcati sul traghetto di linea Cossyra che raggiungerà Porto Empedocle ma nell'hotspot continuano a esserci oltre 700 persone a fronte dei 530 che potrebbero essere ospitate.