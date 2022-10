"Sei una schifezza", "Vergognati". Botta e risposta sul gay pride

L'elezione di Lorenzo Fontana come presidente della Camera ha fatto subito scattare i soliti campanelli rossi. Alla sinistra non va giù che l'esponente leghista ora sia la terza carica dello Stato ed ecco che puntualmente sfodera il classico pericolo per i diritti. Le polemiche sono state al centro anche dell'ultima puntata di Non è l'arena su La7 che, tra le altre cose, ha visto gli ospiti dividersi sul tema del gay pride. La discussione è poi sfociata in una serie di accuse incrociate tra gli invitati in studio da Massimo Giletti.

A prendere posizione contro Fontana è stata la transgender Manila Gorio, che senza mezzi termini si è scagliata contro il presidente della Camera rivolgendosi all'ex senatore Carlo Giovanardi: " Non possiamo far passare le parole definendoci 'schifezze', perché se lei avesse un figlio dichiaratamente omosessuale e fosse definito una schifezza che cosa direbbe? ". Immediato l'intervento della showgirl transgender Efe Bal, che ha rivolto un duro attacco a Manila Gorio: " Guarda che tu sei una schifezza ".

Nel frattempo anche Carlo Giovanardi ha replicato a Manila Gorio: " Mio figlio lo difendo, gli voglio bene e gli lascio vivere la sua vita. Ma quello che avviene al gay pride è una schifezza. Sono due cose completamente diverse. Gli dico: fai la tua vita, hai il tuo compagno, ma non andare nudo con la coda al gay pride ". Efe Bal ha preso le sue difese e ha criticato la realtà del gay pride: " Questa è la verità. Se dice la verità perché offende? Vediamo tutte le foto che scattano al gay pride: più della metà sono nudi, drogati e ubriachi ".

A quel punto la discussione è finita sul piano personale e si è via via fatta più infuocata. Manila Gorio non le ha mandate a dire: " Se andiamo sui social per il lavoro che tu svolgi, quello di escort, sei completamente nuda dalla mattina alla sera. Anche tu sei una persona volgare, ti devi vergognare. Tu rappresenti il male della categoria, te lo posso garantire io. Sei libera di fare questo mestiere: non ti voglio giudicare per il lavoro che fai, ma la devi smettere di offendere ".