La sentenza "mortale" sui giovani: non saranno vaccinati prima dell'estate

Il semaforo delle vaccinazioni nel nostro paese è giallo. Entro pochi giorni è atteso il verde per la ripresa delle somministrazioni del vaccino Johnson & Johnson, momentaneamente sospeso dall'agenzia del farmaco americana. Ma intanto è già chiaro che scatterà il rosso per le vaccinazioni dei giovani, che inizieranno a riceve le prime dosi non prima dell’estate.



A confermarlo è Nicola Magrini, direttore dell'Agenzia per il farmaco italiano (Aifa), che in una intervista al Corriere della sera ha spiegato che la ripresa delle somministrazioni del vaccino Johnson & Johnson è attesa a stretto giro, non appena arriveranno le valutazioni sui rari casi di trombosi. Ma il piano dell'Italia non cambia: l'obiettivo sono 15 milioni di dosi al mese.





C'è il sospetto che siano simili a quelli osservati in Europa su 35 milioni di vaccinati. Ma sono episodi talmente infrequenti da essere ai limiti della valutabilità

per meglio comprendere l'accaduto

Ovvio che stiamo riflettendo su come ripartire una volta ottenuto il via libera

Potremmo discutere sulla possibilità di riservare anche queste dosi alle persone di età superiore ai 60 anni visto che i casi sono di nuovo concentrati sotto i 50 anni

Per i giovani? C'è tempo, il loro turno arriverà non prima dell'estate

Lo stop del vaccino- voluto in via cautelare dalla Fda, l'agenzia per il farmaco americana, dopo i sei casi di trombosi rari su 7 milioni di somministrazioni - non preoccupa: "". Sicuramente c'è attesa per acquisire gli elementi necessari "", ha chiarito Magrini. Ma l'Italia non prenderà decisioni autonome. L'obiettivo è seguire una linea di azione unitaria: "".Il sospetto è che il verificarsi di quei casi, seppure rari, comporti un cambio di rotta nelle fasce di età destinatarie delle dosi. Secondo quanto emergerà dai dati della Fda, il vaccino J&J potrebbe subire infatti nuove: "". Una decisione che farebbe ulteriormente slittare in avanti l'inizio della somministrazione dei vaccini ai giovani. Sulla data c'è ancora massima incertezza, ma sicuramente non avverrà prima dell'estate. Magrini non lascia molte speranze: "".