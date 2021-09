Giallo sulla cena della Raggi: saltano pure i fuochi d'artificio

Alla fine niente fuochi d'artificio a Ostia il 31 agosto. Dopo la polemica sollevata per la strana coincidenza dei fuochi d'artificio di Ferragosto, spostati all'ultimo giorno del mese in concomitanza con la cena elettorale di autofinanziamento di Virginia Raggi, lo spettacolo pirotecnico è stato ulteriormente rimandato a data da destinarsi ma le motivazioni in merito sono discordanti. Giallo anche sulla presenza di Giuseppe Conte, in dubbio fino all'ultimo sulla sua partecipazione, che alla fine non si è presentato nonostante il dispiegamento di forze dell'ordine.

L'appuntamento per i sostenitori del sindaco di Roma in corsa per il secondo mandato era in uno dei ristoranti più noti della località marina per una cena all'aperto, nel terrazzo del locale, in modo tale da consentire l'accesso anche a chi non ha il Green pass, come la stessa Virginia Raggi. All'arrivo dei commensali, che hanno pagato 26 euro a testa per la cena (28 chi ha preferito pagare in contati), la presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo, come riporta il Corriere della sera, ha dato la cattiva notizia: " Lo spettacolo pirotecnico previsto alla fontana dello Zodiaco non potrà svolgersi in quanto le condizioni del mare non lo consentono. Non viene però annullato, ma rimandato a un’altra data che verrà comunicata quanto prima ".

Grande delusione per chi sperava di concludere la cena con i fuochi d'artificio ma quella spiegazione ha lasciato ben più di un dubbio sulle reali motivazioni. A molti, quello delle condizioni meteo marine avverse è sembrato più un modo elegante di chiudere la polemica nata nei giorni scorsi che un reale impedimento. Da più parti, infatti, i 5s sono stati accusati di voler utilizzare i soldi pubblici, 28mila euro stanziati dall'assessorato alla Cultura per lo spettacolo pirotecnico di Ferragosto, per un ritorno elettorale.

Molti di quelli che si trovavano ieri a Ostia parlano di mare calmo, quindi niente che facesse pensare a un impedimento per l'accensione dei fuochi. Telesforo Morsani, raggiunto dal Corsera, ha confermato la versione dei 5s: " Abbiamo dovuto desistere per le onde alte un metro, la capitaneria di porto ha detto che in queste condizioni non ci avrebbe autorizzati. Siamo qui a lavorare dalle 7, ma non posso mettere a repentaglio la sicurezza dei miei dipendenti ". Tuttavia, dalla capitaneria di porto, è il comandante Giuseppe Strano a smentire tutto tramite il Messaggero: " Non c'è stata nessuna restrizione da parte nostra, noi non abbiamo dato nessun diniego ".

Dal MoVimento fanno anche sapere che dalla terrazza del ristorante non si sarebbe comunque visto lo spettacolo pirotecnico, circostanza che non trova riscontro in chi era presente e spiega che la fontana dello Zodiaco, che per altro non ha smesso di zampillare per tutta la serata nonostante il vento, si trovi a brevissima distanza dal ristorante nel quale è stata organizzata la cena. Nel frattempo le opposizioni vogliono andare fino in fondo per far luce su questa vicenda, tra chi ha deciso di affidarsi alla corte dei Conti e chi alla prefettura.