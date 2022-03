Seppia, il gatto di Boccadasse, è malato. E la colpa sarebbe dei turisti

Seppia, il gatto più famoso di Genova, non sta bene. A darne notizia, poi ripresa anche da diversi giornali, genovesi e non, è stata la stessa proprietaria del gattone che con il suo muso sempre imbronciato ha conquistato tutti, liguri e foresti, come chiama lui i turisti. Del resto Seppia è una vera celebrità visto che indirettamente ha anche partecipato al film di animazione della Disney-Pixar, 'Luca', ambientato proprio in Liguria e diretto dal regista Enrico Casarosa. Il micio Machiavelli, uno dei protagonisti, è molto simile a lui, anche nella sua espressione che rappresenta il classico mugugno genovese.

Una pagina Instagram con 4mila follower

Una vera star nazionale, e adesso anche internazionale, che ha una sua pagina Instagram che conta più di 4mila follower. Chi passeggia per il borgo di Boccadasse può avere la fortuna, cosa non rara, di imbattersi proprio nel micione Seppia che solitamente ama stare sdraiato sui muretti a bordo mare e si gode il paesaggio e il vento genovese. Addirittura, può capitare che si veda una folla di persone, munita di macchine fotografiche e cellulari, intenta a riprendere il gattone che li guarda in modo a volte infastidito. Ma è tutta un'impressione, Seppia ama essere popolare. Purtroppo però alcuni ammiratori danno del cibo al gatto, che certo non disdegna, e che mangia di gusto. A volte si tratta di avanzi o comunque di cibi che non devono essere dati agli animali.

Seppia non può uscire di casa