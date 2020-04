"Serve la mossa del cavallo": ecco il piano fermare il coronavirus

" Ora serve la mossa del cavallo ". A dichiararlo è Francesco Le Foche, immunologo e infettivologo del Policlinico Umberto I di Roma. " Nel momento in cui il coronavirus rischia di vincere, dobbiamo sparigliare tutto con una mossa decisiva a livello planetario, che può essere l'antefatto dello scacco matto al nemico invisibile - ha spiegato -. Questo virus è la conseguenza diabolica della globalizzazione. A oggi è stata una battaglia persa, adesso si cambia strategia ".

Ma cosa vuol dire tutto ciò? " Andiamo a fare il check di chi è stato già contagiato - ha continuato l'immulogo intervistato per Dagospia -. Liberiamo gradualmente chi ha la protezione degli anticorpi, arrivando a una immunità condivisa, una forma di afflato collettivo in cui sono i più forti a trainare i più deboli ". Il professor Le Foche assicura che questi test " hanno un altissimo tasso di attendibilità " e si eseguono con un semplice " prelievo di sangue dal polpastrello, ma si può fare anche dal braccio. Si chiama 'Test Immunocromatografico', ma si può fare anche con altre metodiche, e va a rilevare le igM e le igG (anticorpi e anticoronavirus) ". In questo modo, ha aggiunto, " se rileviamo che il sessanta, settanta per cento della popolazione ha sviluppato gli anticorpi possiamo cominciare a riaprire ".

A trainare la rinascita dovrebbero essere donne e giovani. Meno colpite rispetto agli uomini dal nuovo coronavirus, " le donne sembrano essere quasi più resistenti all’infezione ", aveva dichiarato qualche giorno fa la virologa Ilaria Capua.

L'immunologo ha poi spiegato che il virus potrebbe comunque tornare, " ma in una forma molto più blanda che non mette a rischio la vita ". I tempi per il vaccino sono ancora lunghi, tra test e sperimentazioni si parla di diversi mesi, e così gli anticorpi potrebbero essere una soluzione. " In Cina li hanno sviluppati in misura ridotta, a causa della loro chiusura militarizzata. Loro devono necessariamente aspettare il vaccino per sentirsi protetti. Noi anche aspettiamo, ma non come unica chance d'immunità ".