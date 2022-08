"È sessista", "è divertente". Scoppia la bufera sulle "mangiatrici di banane"

Falli scolpiti nel legno, riti propiziatori, danze ancestrali e l’elezione del David più mascolino. Queste sono alcune delle “attività” della Festa degli uomini in programma a Monteprato di Nimis, in Friuli. Un evento che si tiene dal 1977 e che ha spesso suscitato polemiche, scandali se non casi mediatici. E riecco l’ondata di critiche, edizione 2022: la “gara di mangiatrici di banane” ha mandato su tutte le furie il popolo del web.

La “sfida” vede alcune donne bendate in ginocchio intente a mangiare le banane rette da alcuni uomini all’altezza della cintura. Contenuti “XXX”, sicuramente, che molti ritengono chiaramente sessisti. E sui social network è partita la contestazione, con tanto di petizione. "Perché ciò che è festa per l’uomo, o festa dell’uomo, si traduce in una forma di oppressione, denigrazione, oggettificazione e sessualizzazione per la donna e della donna?" , si domandano i proponenti della raccolta firme: "La risposta, laddove dovesse mancare, desideriamo suggerirla noi: questa gara non è altro che la diretta espressione del contesto culturale in cui è stata immaginata".

Come facilmente immaginabile, la Festa degli uomini di Monteprato di Nimis ha una forte connotazione goliardica, ma questo non ha placato l’ira di molte persone. I contenuti della “kermesse” non sono considerati ironici, ma sessisti e offensivi nei confronti delle donne. E’ sceso in campo anche Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna sotto processo in Egitto e specializzato in studi di genere: “Organizzare una 'Gara di mangiatrici di banane’ - aperta a sole donne - in occasione della celebrazione della festa degli uomini è del tutto inappropriato e inaccettabile. Chiedo gentilmente a tutti di firmare la petizione qui sotto per impedire che questo evento si verifichi” .

Netta la condanna anche di Valentina Moro, parte della commissione pari opportunità di Cividale del Friuli, ed Elena Tuan, attivista e blogger, con l’immancabile asterisco: “Ci sono poi anche i piccoli episodi agghiaccianti, che per quanto beceri un po’ il corso degli eventi li indirizzano, proprio perché la matrice culturale indirizza i comportamenti e ne siamo tutt* responsabili”.