Sfera Ebbasta apre un fast food a Roma e si presenta senza mascherina

Il gesto di Sfera Ebbasta vale più delle parole. Il popolare rapper - al secolo Gionata Boschetti - si è presentato all'inaugurazione del suo Healty Food in pieno centro a Roma senza mascherina ed è scoppiata un'aspra polemica. Il cantante, popolare soprattutto tra i teenager, ha aperto un fast food dedicato ai cibi salutari nella capitale, ma al suo arrivo si è presentato senza la mascherina e si è concesso ai fan, tra foto e abbracci, senza mai indossarla.

A far scoppiare lasono state le numerose foto comparse sui social network e che sono state pubblicate dal quotidiano il Messaggero . Scatti che mostrano l'atteggiamento non curante del rapper nei confronti delle regole disposte dal ministero della salute per ridurre i contagi dal Covid-19. Felpa grigia e pantaloni neri, con il cappuccio di ordinanza tirato sopra la testa. Sfera Ebbasta è arrivato in via Leone IV per aprire ufficialmente il suo nuovo Healty Color, un fast food di cibi salutari realizzato in collaborazione con il calciatoree lo stylist Marcelo Burlon. Ma al suo arrivo e nei minuti successivi all'ingresso nei locali romani il popolare trapper si concesso ai fan per foto e saluti di rito. Il tutto sempre senza il dispositivo di protezione imposto dal dpcm, soprattutto in caso di affollamento. Un atteggiamento che non è sfuggito e che lo ha fatto finire nel mirino delle critiche.

Nonostante la massiccia presenza di fan, giornalisti e fotografi Sfera Ebbasta ha scelto di non indossare la mascherina, scatenando inevitabilmente le polemiche sui social network. Ed è proprio su Instagram, infatti, che si è aperta la discussione sulla fantomatica mascherina dopo la pubblicazione della foto in cui Sfera e Burlon si mostrano insieme all'interno della vettura direzione Roma. " Roma ci siamo ", ha scritto a descrizione del post lo stilista, scatenando la reazione dei fan: " Ma le mascherine proprio no eh? Ma sì tanto sono un optional di moda ". Parole alle quali Burlon ha replicato con sarcasmo, come se il tampone escludesse l'uso del dispositivo facciale: " Siamo tutti tamponati ".