Padre sgozzò il figlio di 7 anni: "Freddezza criminale"

Sono ufficialmente chiuse le indagini relative al delitto di Morazzone in cui il 31 dicembre 2021 Davide Paitoni, 40enne varesino, uccise con una coltellata alla gola il figlio Daniele, di 7 anni, salvo poi provare a occultare il cadavere nell'armadio. L'avvocato della difesa, Stefano Bruno, ha chiesto la perizia psichiatrica per dimostrare, tramite la consulenza di un esperto, i presunti distubi paranoidi e schizofrenici dell'assistito. L'uomo potrebbe essere processato in abbreviato, circostanza che impedirebbe alla ex moglie e al suocero di costituirsi parte civile.

Le accuse

Sono tre, in totale, i procedimenti penali contro il 40enne. Il primo, che si è discusso ieri mattina, riguarda le accuse di minacce e lesioni nei confronti del suocero e della ex moglie, nonché madre del piccolo Daniele, Silvia Gaggini. Si tratta di una denuncia antecedente al delitto, quando ormai i rapporti coniugali erano già incrinati. Il secondo procedimento, che sarà discusso il prossimo 13 luglio, fa riferimento all'aggressione nei confronti di un collega di Azzate: episodio per il quale Paitoni è accusato di tentato omicidio. L'ultimo, quello più grave, riguarda l'omicidio del figlio avvenuto la sera di San Silvestro dello scorso dicembre, a Mozzarone, in provincia di Varese. Nei giorni scorsi, come ben precisa Malpensa24.it, l'avvocato Bruno ha depositato una richiesta di perizia psichiatrica per valutare le condizioni psichiche del suo assistito.

L'omicidio