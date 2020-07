Sgozzata in casa all'alba da un 25enne. Gravissimo il marito

Una donna di 69 anni è stata sgozzata nella sua casa di Jesi all’alba, utilizzando un frammento di vetro. Un ragazzo di 25 anni, con problemi psichici, è stato fermato dalle forze dell'ordine intervenute. Gravissimo anche il marito della vittima.

Il delitto è avvenuto questa mattina, venerdì 3 luglio, all’alba, verso le 5.30, in un condominio in via Saveri, alle porte della zona industriale jesina, nella città di Jesi, in provincia di Ancona. Secondo una prima ricostruzione, un uomo si sarebbe introdotto nell’appartamento sito al piano terra, dopo aver sfondato un vetro. Con un frammento avrebbe inseguito e assalito la donna, Fiorella Scarponi, sgozzandola. Il colpo che le è stato sferrato alla gola è purtroppo risultato letale.

Fermato un 25enne sporco di sangue

Un 25enne è stato fermato per accertamenti dai carabinieri. Il ragazzo sarebbe stato bloccato dai militari mentre si aggirava nella zona indossando degli abiti sporchi di sangue. Per la vittima non c’è stato nulla da fare: i soccorsi del 118 intervenuti hanno potuto solo constatarne la morte. Mentre per il consorte c’è ancora una fievole speranza che possa salvarsi. Infatti, anche il marito della Scarponi è stato aggredito e versa al momento in gravissime condizioni. Si tratta di Italo Giuliani, di 74 anni, presidente della Libertas, una squadra di pallavolo femminile. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona e per adesso la prognosi è riservata. Sembra che Giuliani sia stato raggiunto e colpito mentre stava cercando di mettersi in salvo.

La vittima è stata sgozzata

Sul luogo sono intervenuti sia la polizia che i carabinieri. I vicini, ascoltati dalle forze dell’ordine, avrebbero raccontato di aver sentito urla, rumori di mobili rotti e richieste di aiuto. Sembra che l’arrestato, nonché presunto responsabile di quanto accaduto, sia stato identificato e che si tratti di un soggetto residente nel quartiere, in cura da diverso tempo per problemi psichici pregressi. Del ragazzo, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe un vicino di casa della coppia aggredita, non sono ancora state rese note le generalità. Anche il 25enne è stato trasportato nella struttura ospedaliera e poi condotto in caserma. Sembra comunque che l’arma del delitto sia proprio un frammento del vetro frantumato per poter entrare nell’appartamento dei coniugi. Gli uomini della Scientifica si trovano all’interno dell’abitazione e si stanno occupando dei rilievi e delle prime indagini. L’omicidio almeno per ora risulterebbe del tutto inspiegabile.