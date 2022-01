"Vendute su una app": Gogna social per centinaia di donne

In India è esploso un forte sdegno dopo la scoperta di una app su cui erano state " messe in vendita " centinaia di donne musulmane. Questo mercato informatico di donne è stato portato alla luce sabato scorso sull'applicazione Bulli Bai. Il programma aveva un nome esplicitamente misogino, in quanto significa, nel dialetto dell'India meridionale, " cameriera per peni ".

Sull'applicazione incriminata, centinaia di donne musulmane di varie età, soprattutto giornaliste molto attive su Twitter e su altri social, sono state pesantemente messe alla berlina, con loro foto e dettagli personali dati in pasto al popolo del web. Le immagini delle vittime, ricavate illegittimamente dai profili social delle stesse, venivano infatti caricate sulle " vetrine " digitali di Bulli Bai e presentate come vere e proprie schede espositive di mercanzia in vendita, con tanto di prezzo-base d'asta. Questa trovata palesemente denigratoria ha alla fine scatenato la protesta di sempre più utenti, fino a spingere le autorità nazionali a intervenire.

Il ministro federale per le Tecnologie dell'Informazione, Ashwini Vaishnaw, ha infatti bloccato la piattaforma GitHub, che gestiva Bulli Bai, e ha fatto sapere di avere avviato un'inchiesta per prendere poi provvedimenti contro la prima. Questo giovedì è stato poi arrestato dalla polizia anti-cybercrimini il presunto ideatore di Bulli Bai, ossia uno studente 20enne di nome Niraj Bishnoi. Il suo fermo segue quello di tre uomini avvenuto poco prima a Mumbai e quello di un altro studente a Bangalore.