Si apre il concorso per i nuovi docenti: 33mila i posti disponibili

Da oggi fino al prossimo 13 aprile avranno luogo le prove per il concorso dei docenti di scuole medie e superiori. Un concorso atteso da lungo tempo, basti pensare che ci sono domande di partecipazione risalenti al 2020. Si parla di 430.585 domande totali per un massimo di 33mila posti disponibili.

Si tratta di un'occasione molto importante, perché la nostra scuola potrebbe finalmente arricchirsi di nuovi insegnanti, dei quali c'è tanto bisogno. Molte le cattedre attualmente vuote e/o vacanti, così come sono tanti i docenti iscritti in graduatoria che attendono un posto. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la maggior parte dei partecipanti arriva dal Sud Italia, è di sesso femminile (64%) ed ha un'età inferiore ai 40 anni.

Cosa sappiamo degli aspiranti docenti

Come abbiamo detto, molti dei candidati al concorso hanno un'età inferiore a 40 anni, ciò porterebbe ad un abbassamento dell'età media del corpo docenti. Più nello specifico, fra i partecipanti al concorso almeno uno su tre ha meno di 30 anni, ben il 30,4%. Il 39,2% ha un'età compresa tra i 31 e i 40, il 24,1% fra i 41 e i 50 ed il 6,2% ha più di 50 anni. Insomma, si parla di docenti giovani.

Quanto alle regioni che hanno ricevuto maggiori richieste, al primo posto troviamo la Lombardia con 62.580 domande, seguita da Lazio (52.882 richieste) e Campania (49.213). Una grossa fetta dei candidati arriva dal Sud, con ben 79.116 aspiranti docenti provenienti dalla Campania, ben il 18,4%. Subito dopo abbiamo la Sicilia, con 58.933 candidati, e la Puglia con 39.819. Da questi dati si evince che il 57% dei partecipanti arriva dal Sud e dalle isole. Solo il 18,4% proviene dal Centro Italia, mentre il 24% arriva dal Nord.

Come si svolgerà il concorso

Si parte quindi oggi con le prove scritte, che si svolgeranno su più turni ad un computer. Secondo il calendario, infatti, sono previsti turni di mattina e di pomeriggio, in base alle classi di concorso ed al numero di concorrenti. Il tutto durerà circa un mese.

Gli aspiranti docenti avranno a disposizione 100 minuti di tempo per rispondere a 50 quesiti a risposta multipla. I quesiti che serviranno a valutare non solo la conoscenza della lingua inglese (livello B2), ma anche le competenze digitali sull'impiego didattico dei dispositivi elettronici multimediali impiegati nell'insegnamento. Per superare la prova è necessario conseguire un punteggio di almeno 70/100, solo a quel punto si potrà accedere alle verifiche orali, che potranno portare ad un punteggio massimo di 100/100, al quale sarà possibile aggiungere un massimo di 50 punti in base ai titoli di studio e professionali ottenuti.

La speranza è quella di cominciare settembre ed il nuovo anno scolastico con i neoassunti già operativi.