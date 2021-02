Si fa fare la piega in classe. Prof e ​sindaca grillina nel mirino del web

" Chissà se durante i consigli comunali sotto lo scranno si fa fare la pedicure ". L’ironia del popolo dei social network è dilagante. La pubblicazione del video della professoressa, che si fa fare la piega in classe da una studentessa, non smette di far discutere. Soprattutto perché la protagonista – Ida Carmina, docente di diritto – è la sindaca del Movimento 5 Stelle di Porto Empedocle, piccolo comune in provincia di Agrigento.

Il filmato, pubblicato dal quotidiano online La Sicilia, mostra il primo cittadino grillino e professoressa di diritto in un istituto professionale cittadino intenta a farsi piastrare i capelli da un’alunna durante una lezione in aula. Il tutto con la mascherina abbassata sul mento e la distanza di sicurezza non rispettata. A documentare la scena un altro studente, che ha ripreso il momento con il suo cellulare, condividendolo poi il video sul web. Un pasticcio totale, insomma, che ha fatto finire la prof nel mirino delle critiche.

Il Sindaco di Porto Empedocle è Ida Carmina quella che si fa stirare i capelli in classe da un'alunna… movimento delle stelle cadenti al 4%", "Ma veramente votate che, durante le lezioni, si fa piastrare i capelli dalle alunne?", "Movimento 5 Extension"

La scena ha fatto il giro della regione, varcando i confini siciliani e finendo al centro dell’ironia dei social network. In brevissimo tempo Ida Carmina - la sindaca del Movimento 5 Stelle in prima linea contro lo sbarco di immigrati sulle sue coste - è stata travolta dalle: "

" Lei è così – riposta il portale Agrigento Oggi - la vedi sempre in paese a parlare con le persone, anche con i suoi studenti che incontra in strada. La trovi seduta sulla panchina tra gli altri cittadini a parlare di tutto. Lo ha fatto senza alcuna malizia" . Ma intanto le critiche nei confronti della sindaca grillina non accennano a diminuire. Lei, in tutto ciò, ancora non si è espressa sulla vicenda che l'ha vista protagonista e si è rifiutata di commentare il video, dicendosi però " amareggiata per le critiche ".