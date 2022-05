Si finge giornalista e non paga il conto, caccia al truffatore

Si aggirava con vestiti eleganti e un grande fascino, l'uomo di mezza età che a Ravello, in Costiera amalfitana, si è finto giornalista per accedere a luoghi di lusso senza destare alcun sospetto. Il truffatore si è presentato come corrispondente di un quotidiano di Valencia, arrivato sul posto per lavoro. Grazie al suo charme e ai suoi modi raffinati è riuscito a visitare alcuni luoghi caratteristici come Villa Rufolo senza pagare un euro. La beffa sta nel fatto che il suo arrivo era stato preannunciato da una telefonata effettuata da un segretario comunale del Comune di Amalfi.

Il sindaco di Amalfi ha spiegato l'accaduto dicendo che anche i suoi dipendenti erano stati ingannati dal finto giornalista. "A metà della settimana scorsa si è presentato in Comune un signore dicendo di essere un prete spagnolo della chiesa evangelica - ha raccontato il primo cittadino -. Si è messo a chiacchierare con il segretario comunale e ha chiesto di visitare Villa Rufolo. A quel punto il segretario comunale in buona fede ha chiamato la biglietteria del monumento per accreditarlo. Fortunatamente ad Amalfi non ha fatto danni". Sembra infatti che l'intento dell'uomo fosse "solo" quello di approfittare della sua finta posizione per non pagare il conto di bar, ristorante e camera d'hotel.

Secondo il Quotidiano della Costiera, inoltre, l'uomo avrebbe rapinato un'anziana signora prima di fare il viaggio a Ravello. Grazie alle telecamere di videosorveglianza è possibile dare un volto al truffatore.