Ecco chi è il giovane della foto choc

In Sicilia da qualche giorno sembra essere in atto una sfida alquanto bizzarra. Sui social, infatti, hanno iniziato a circolare gli scatti di alcuni ragazzi che, posizionandosi davanti alle chiese simbolo di alcune delle città d'arte dell'isola, si fanno fotografare con le natiche scoperte, postando poi sui social il risultato della loro bravata. Sono due i casi che hanno suscitato maggior clamore nell'opinione pubblica, uno è quello di Modica denunciato sui social da uno dei componenti della giunta comunale, l'altro è quello di Noto a opera di un giovane piuttosto conosciuto online per i suoi video ad alto contenuto erotico.

" Good morning! Do you know the famous cathedral? Sono una gran puttana, lo sai? Vieni a guardare con i tuoi occhi ", ha scritto il giovane calabrese, da tempo residente a Milano, che si trova in vacanza a Noto. La foto ha ricevuto un elevato numero di like e, su Twitter, sono state tantissime anche le ricondivisioni. Nell'immagine scattata il 17 agosto, il ragazzo si trova in ginocchio sulle scale che conducono al sagrato della splendida cattedrale di San Nicolò, gioiello barocco del XVIII secolo famoso in tutto il mondo. Con i pantaloni e lo slip abbassati, il ragazzo guarda dritto verso chi è impegnato a fotografarlo. Lo scatto è stato realizzato durante la notte, quando la piazza centrale della città è ormai sgombra di turisti.

L'eco social di questa follia notturna, però, è stata molto ampia e sono immediatamente scattate le indagini da parte delle forze dell'ordine per individuarlo e sanzionarlo. Non è stato difficile, visto che il giovane è piuttosto conosciuto su diversi social, e così gli è stata notificata una multa da 10mila euro per atti osceni in luogo pubblico, per " atteggiamenti offensivi del pudore e della decenza ". Tanta l'indignazione da parte dei cittadini netini, non tanto per i glutei scoperti quanto perché lo scatto è stato realizzato davanti a uno dei simboli della città, punto di riferimento religioso e sociale di Noto.

A comunicare di essere stato denunciato è stato lo stesso giovane, sempre tramite i social. Con totale noncuranza, prendendo la denuncia con ironia, il ragazzo ha scritto: " Sono appena stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Ora posso ritenermi consacrato nel vero mondo del porno ". Contento lui...