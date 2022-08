"Video sui binari per i social", marocchino rischia la vita

Ha oltrepassato di sua volontà la banchina, scendendo sino ad arrivare ai binari. Il motivo? Voleva filmarsi con il proprio smartphone mentre camminava sul binario, ben consapevole del fatto di mettere a rischio la propria incolumità (oltre a quella del macchinista, del personale e dei viaggiatori del primo treno che sarebbe transitato da lì a poco) per postare poi il video sui social network. E per questa ragione, un ventenne originario del Marocco e residente in Spagna è stato denunciato: dovrà rispondere adesso di interruzione di pubblico servizio.

Stando a quanto riportato da La Nazione, i fatti si sarebbero svolti nelle scorse ore nella provincia di La Spezia, fra le fermate ferroviarie di Arcola e Vezzano. Il ragazzo, a quanto pare un "influencer" desideroso di far parlare di sé e di accrescere la propria fama nel "mondo virtuale", era evidentemente alla ricerca di un'"impresa" da pubblicare sui vari Facebook, Instagram o TikTok. E insieme a due amici, ha quindi deciso di percorrere un tratto di linea ferroviaria a piedi, incurante del pericolo e con tutta probabilità anche dei due treni che il trio avrebbe incrociato nei minuti successivi, se avessero continuato a camminare. La tragedia è stata evitata solo perchè la polizia ferroviaria si è accorta della presenza del gruppo grazie alle riprese delle telecamere di sicurezza installate in quel punto.

E gli agenti, prima di avvertire i carabinieri, sono riusciti a bloccare i mezzi in transito informando della situazione i rispettivi macchinisti: un treno merci è stato in particolare costretto a utilizzare il freno d'emergenza per evitare un impatto che sarebbe costato la vita a tutti e tre, mentre un Intercity (più lontano) ha dovuto osservare una lunga sosta all'ingresso di una galleria prima di ripartire (accumulando diversi minuti di ritardo, per il disappunto dei passeggeri). Sul posto sono dunque arrivati i militari dell'Arma, alla ricerca dei protagonisti della vicenda.

Gli stessi che, dopo essersi resi conto delle conseguenze del loro gesto, alla vista della pattuglia hanno tentato rapidamente di nascondersi dietro un cespuglio. Due giovani sono riusciti a darsi alla fuga approfittando della concitazione del momento, mentre il terzo non è stato abbastanza veloce: raggiunto dagli inquirenti, l'influencer marocchino ha fornito loro la propria versione dei fatti spiegando i motivi alla base dell'azione. Dichiarazioni al vaglio degli investigatori, che stanno oltretutto proseguendo le ricerche per risalire all'identità dei due compagni.