"Siamo oltre il ridicolo": Gaia Tortora a gamba tesa su Non è l'arena

Ancora polemiche su Massimo Giletti per la diretta condotta dal giornalista da Mosca. La decisione di dare voce a personaggi molto vicini al Cremlino, tra i quali la portavoce del ministro degli Esteri russo Maria Zakharova, in collegamento, ha infastidito molti, tra i quali Gaia Tortora, vicedirettore del telegiornale di La7, che proprio durante la diretta ha scritto un tweet al veleno contro quando andato in onda in quei frangenti. " Post muto, perché davvero siamo oltre il ridicolo ", ha scritto Gaia Tortora. Nessun nome è stato fatto dalla giornalista ma le tempistiche del suo tweet sono sembrate a tutti piuttosto chiare.

Post muto. Perché davvero siamo oltre il ridicolo. — Gaia Tortora (@gaiatortora) June 5, 2022

Fa riflettere il fatto che a "sparare" contro il programma sarebbe stato proprio uno dei vertici dell'informazione del telegiornale della rete diretta da Urbano Cairo, che non è comunque la prima volta che critica il programma condotto da Massimo Giletti. Proprio durante i momenti più accesi della polemica sui no vax, Gaia Tortora si è espressa in disaccordo per lo spazio concesso agli oppositori del vaccino e delle politiche sanitarie del governo per contrastare l'epidemia del coronavirus. " Secondo me portarli al confronto in maniera così ossessiva non serve, è un confronto che non è in natura. Idee bislacche che non fanno altro che alimentare la paura in chi ha paura. Questa ossessività continua è una legittimazione che non va bene ", scriveva la giornalista alcuni mesi fa.