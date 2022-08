"Metti la mascherina", e lui aggredisce l'anziano sul bus

Lo aveva invitato a indossare la mascherina, come previsto dalle più recenti disposizioni anti-contagio sui mezzi pubblici. Per tutta risposta, l'uomo ha iniziato a insultarlo prima di scagliarglisi contro e solo l'intervento di alcuni passeggeri, che lo avrebbero calmato cercando di farlo ragionare, ha evitato il peggio. A vedersela brutta è stato in ogni caso un anziano originario di La Spezia, che ha denunciato pochi giorni fa il fatto ai carabinieri. L'episodio sarebbe avvenuto a bordo di un autobus del servizio pubblico, sul quale il giovane stava viaggiando senza il dispositivo di protezione.

In aperto contrasto con la legge peraltro, perché se l'obbligo di indossare la mascherina è ormai venuto meno da mesi per quanto concerne la grande maggioranza di luoghi pubblici e privati, resta ancora valido sui mezzi di trasporto. In base a quanto deciso dal Consiglio dei ministri lo scorso 15 giugno, gli utenti di autobus, tram, navi e traghetti dovranno dotarsi di mascherine Ffp2 (e ovviamente indossarle durante il tragitto) almeno sino al prossimo 30 settembre. Anche per questo quando il pensionato (rientrante peraltro in una categoria più fragile delle altre dinanzi all'infenzione da Covid-19) ha notato che un passeggero non stava indossando la maschera pur avendola con sé, gli ha chiesto di metterla per salvaguardare se stesso e il resto dei viaggiatori.

Stando alla ricostruzione dei militari (in base a quanto dichiarato dall'anziano) l'interlocutore avrebbe in un primo momento semplicemente rifiutato, adducendo come scusa la calura estiva che gli renderebbe difficoltosa la respirazione. La discussione avrebbe tuttavia assunto ben presto una brutta piega: dinanzi all'insistenza dell'uomo quindi, avrebbe finito prima con l'invitarlo in maniera sgarbata e brusca a proteggersi senza disturbare gli altri, e poi avrebbe cercato di passare ai fatti mettendogli le mani addosso. A separare i due prima che fosse troppo tardi sarebbero intervenute altre due persone, riuscite alla fine ad allontanarle e a convincere il presunto aggressore a infilarsi la mascherina.

Una richiesta che quest'ultimo avrebbe alla fine accolto, non senza rinunciare a continuare a inveire a voce alta contro l'altro cittadino, pronunciando nei suoi confronti insulti e improperi per tutto il resto del percorso. E una volta sceso dal bus, l'anziano si è diretto verso la caserma dei carabinieri.