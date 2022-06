Siccità, è allarme acqua: Regioni e Comuni chiudono i rubinetti

Su gran parte d'Italia è ormai allarme siccità: il caldo record di questi ultimi giorni ha acuito velocemente un fenomeno che ci portiamo dietro dalla scarsità di piogge e nevicate della scorsa primavera e gli scenari estivi sono drammatici. Ecco perché per far fronte all'emergenza su più fronti " è stato deciso di istituire un coordinamento con le amministrazioni interessate (Protezione civile, MiPAAF, MiTE, Affari Regionali, MIMS, MEF) ", ha scritto in una nota il ministero delle Politiche agricole.

"Eccezionale avversità"

Durante la riunione al MiPAAF è stato deciso di proclamare lo stato di " eccezionale avversità atmosferica " per il settore agricolo e, come proposto dalle Regioni sempre su proposta delle Regioni, " qualora il danno provocato dalla siccità superi il 30% della produzione lorda vendibile ". Mentre la politica si incontra e decide sul da farsi, i presidenti di Regione procedono in ordine sparso anche in base alla criticità presente: non ovunque, infatti, l'emergenza idrica è la stessa.

Quali sono le misure

Soprattutto al Nord e in alcune regioni del Centro si andrà verso un razionamento dell'acqua potabile che sarà bloccata durante le ore notturne (23-6). Non solo, ma in questa emergenza scendono in campo anche i sindaci di molti Comuni che chiedono di non utilizzare l'acqua per " fini diversi da quelli igienici e domestici " a differenza di quanto accaduto finora come abbiamo scritto sul Giornale.it: soltanto a Roma e nel Lazio, circa mille autolavaggi hanno usato e sprecato l'acqua potabile per lavare le auto. Come ricorda Repubblica, poi, alcuni sindaci hanno anche iniziato a vietare che orti e giardini vengano innaffiati.

Cosa succede nelle Regioni

In attesa di un decreto siccità che possa regolamentare l'emergenza, come accennato le Regioni si muovono in ordine sparso: Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, ha invitato i Comuni a mettere regole che riducano l'uso dell'acqua potabile per irrigare o riempire le piscine oltre alle altre appena menzionate. Segue a ruota la Toscana, dove il sindaco di Livorno ha deciso di multare fino a 500 euro chi viene colto a sprecare l'acqua per uso non abitativo. In Piemonte l'emergenza è storica: il livello dei fiumi cala drasticamente con le acque del Po mai così basse da 70 anni. Arriva molta meno acqua anche dalle montagne dove è nevicato pochissimo: l'allerta riguarda quasi 150 Comuni.

Allarme anche in Lombardia dove il presidente Attilio Fontana ha invitato la popolazione a " fare uso parsimonioso dell'acqua " sottolineando che si sta vivendo " una situazione eccezionale, di una gravità che non si era mai verificata in questi anni ". Secondo Confagricoluta, i danni ammonterebbero già a due miliardi di euro. Non va meglio nel Triveneto dove laghi e fiumi sono già ai minimi come fossimo in agosto. Già detto della Toscnana, preoccupazione anche a Roma e nel Lazio dove, se non dovesse piovere nei prossimi giorni, si rischia lo stesso razionamento del Nord Italia. Come scrive il Corriere, il defitic idrico è ovunque: va male anche in Umbria, nelle Marche e in Abruzzo con il 40% di deficit di piogge primaverili. Va nettamente meglio in Sardegna che mantiene un ottimo 80% di scorte d'acqua nei propri invasi.

La situazione al Sud