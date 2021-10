La classifica delle città sicure: dove governa il centrosinistra regna la criminalità

Cinque su cinque. I primi posti della classifica annuale sull'indice della criminalità, elaborata dal Sole 24Ore, sono occupati da province amministrate dalla sinistra. Gli ultimi, da province guidate dal centrodestra. Prima della classe è la città metropolitana (ex-provincia) di Milano, saldamente nelle mani del Partito Democratico da dieci anni e ancora per i prossimi cinque, dopo la vittoria di Beppe Sala alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Nel capoluogo lombardo, nei primi mesi del 2021, sono state presentate la bellezza di 159.613 denunce, pari a 4.866 ogni 100mila abitanti.

Al secondo posto di questa classifica - nella quale i posti più bassi sono quelli più ambiti - si piazza la città metropolitana di Bologna, fortino della sinistra dal secondo dopoguerra in avanti, con 47.192 denunce. Seguono Rimini, con 15.642 denunce, Prato con 11.426 e Firenze, con 42.957. Tutte province guidate dalla sinistra. E non è solo il numero di denunce a fare impressione, ma anche i tipi di reato. Milano, ad esempio, è prima per furti in abitazione ed estorsioni, seconda per rapine, terza per associazione a delinquere e furti in esercizi commerciali. Dati che smontano le parole di Beppe Sala, che in campagna elettorale affermava: " Milano non è Gotham City e non ha problemi di sicurezza ". La prima a commentare i numeri impietosi è l'eurodeputata leghista Silvia Sardone: " Tanto per cambiare, anche per quanto riguarda il primo semestre del 2021 Milano si conferma capitale del crimine in Italia​ . Sappiamo che per la sinistra la sicurezza è un fastidio ".