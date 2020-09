La signora di "Non ce n'è Coviddi" sbarca su Instagram e conquista 100mila follower in 24 ore

" Non ce n'è coviddi ", questo è il tormentone che ha spopolato in Italia durante l'estate. Ripetuto ossessivamente dai giovanissimi, anche durante le interviste e non solo nei loro post sui social, ha scandito le giornate degli italiani che si illudevano della fine dell'epidemia. L'artefice inconsapevole di tutto è la signora Angela Chianello, palermitana verace, che ha risposto in questo modo alla giornalista di Live - Non è la d'Urso in una puntata del programma in onda a fne maggio. Nessuno si sarebbe aspettato che una frase così semplice, detta con goliardia, sarebbe potuta diventare la bandiera dei giovanissimi in vacanza, stipati nelle discoteche senza dispositivi di protezione, e non solo. Oggi, a estate finita, la signora Angela, nota ai più come Angela di Mondello, è sbarcata su Instagram e complice la pubblicità di alcuni profili che hanno fatto da cassa di risonanza, in meno di 24 ore ha raggiunto e superato 100mila follower su Instagram.

oggi ammare

Forse nemmeno lei si sarebbe immaginata quel che è accaduto dopo la sua intervista. Il tormentone esplose subito dopo la puntata grazie al tam tam dei social, che in poche ore elessero quell'intervista a. Da quel'intervista è nato anche un videogioco online che ha visto tantissimi giocatori sfidarsi con le frasi iconiche della signora Angela. Non solo "", perché in quei pochi minuti in cui la signora Angela è stata davanti al microfono della giornalista ha coniato altre due frasi che sono rimbalzate di telefono in telefono per lunghe settimane. Per giorni è stato impossibile salutare al mattino con il canonico "", senza che qualcuno rispondesse "" oppure non sentire qualcuno dire "". Tre frasi che hanno di fatto segnato l'estate 2020, che con un ultimo colpo di coda ha regalato agli appassionati lo sbarco di Angela Chianello da Mondello su Instagram. E come si è presentata la signora? Forse per essere fedele al motto coniato in tv, sui social ha pubblicato alcune storie da un lido della nota spiaggia palermitana, rigorosamente senza indossare la. Né lei e nemmeno la barista che, alle sue spalle, era intenta ad armeggiare dietro il bancone. Forse a Palermo ancora "non ce n'è coviddi"?