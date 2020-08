"Non ce n'è coviddi", il servizio del Tg1 che sta facendo discutere

Sta facendo molto discutere il servizio mandato in onda al Tg1 qualche giorno fa da Pag, in Croazia. L'inviato si trovava immerso in una delle tante discoteche dell'isola croata, meta ogni anno di migliaia di italiani, soprattutto giovanissimi. È una delle località tradizionali per i viaggi post-maturità dei ragazzi del nord-Italia grazie ai prezzi bassi e alla bellezza del suo mare. Anche quest'anno, nonostante il Covid, i ragazzi non hanno rinunciato a partire e Pag si è confermata una destinazione richiestissima. Senza distanziamento, senza mascherine e senza nessuna precauzione per evitare il contagio, i giovanissimi si sono riversati sulle spiagge trasformate in discoteca e nei locali dell'isola. Se ai giovani si permette di partire e di divertirsi e si pensa di potersi affidare al loro buon senso, soprattutto durante le alcoliche ed euforiche serate estive, il problema non è dei ragazzi ma di chi lo consente.

Anche se mi fanno il tampone e poi sono positivo, ho vent’anni, non mi ammazzerà di certo il Coronavirus

Non ce n'è coviddi, non ce n'è

I giovani non hanno paura e l'hanno dimostrato ai microfoni del Tg1 delle 20, davanti a un'attonita inviata. "", grida un ragazzo sopra la musica. In poche parole ha racchiuso il pensiero degli italiani che, autorizzati, si sono divertiti per un'intera estate. Dopo mesi di lockdown, di proibizioni e di solitudine era impensabile che i giovanissimi, dall'alto della loro incoscienza poco più che adolescenziale, usassero il buon senso per ballare distanziati. D'altronde, per loro che vivono di social e di tormentoni, quest'anno il motto è solo uno: "". Lo urlano con il sorriso all'inviata del telegiornale del primo canale di Rai Uno, se lo scrivono in chat e lo condividono sui social questo mantra virale.