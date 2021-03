Sileri non si nasconde: "Errori e ritardi, l'Italia ha sofferto l'impreparazione"

" Alcuni sbagli sono stati fatti all'inizio. L'Italia ha sofferto l'impreparazione ". Pierpaolo Sileri non si nasconde e ammette le difficoltà riscontrate dal governo italiano nella strategia di lotta al Coronavirus. Il sottosegretario al Ministero della Salute è intervenuto in occasione di un appuntamento di approfondimento in collegamento con il Collegio Augustinianum dell'Università Cattolica di Milano per parlare dell'emergenza Covid-19 che da oltre un anno si è abbattuta sull'Italia. Presenti all'incontro anche Andrea Indini e Giuseppe De Lorenzo, note firme de ilgiornale.it e autori de Il libro nero del Coronavirus contenente i retroscena e i segreti della pandemia che ha sconvolto il nostro Paese.

Il senatore ha fatto luce soprattutto sulla prima fase dell'emergenza, quando si è riscontrata la positività dei due turisti cinesi: " Tutto ciò ci ha fatto scoprire alcune fragilità del nostro sistema. La prima in assoluto la carenza di un piano pandemico e la sua reale applicazione. Il piano pandemico è un documento preparatorio che trova applicazione quotidiana: non nasce dal momento in cui arriva la pandemia ma quando si tratta di formazione, preparazione, esercitazione e coinvolgimento. Solo dopo scatta ".

Sileri ha denunciato gli errori commessi nei primi mesi, quando ed esempio si riteneva inutile o rilevante l'utilizzo della mascherina: " Si diceva che non serviva indossarla quando non vi era la circolazione del virus, ma che fosse utile solo per coloro che - potenzialmente infetti - avrebbero potuto trasmetterlo. C'era poi chi diceva che non serviva a nulla. Chiaramanente sbagliato ". Nell'elenco delle colpe del governo anche la questione relativa ai tamponi, nonostante le occasioni di vanto e pavoneggiamento da parte dei giallorossi non siano mai tardate ad arrivare nelle trasmissioni televisive: " Si è sbagliato sul numero di test, c'è stata confusione sulle circolari ". Nello specifico " sarebbero dovuti crescere con la riapertura delle attività " poiché inevitabilmente le occasioni di contagio sono aumentate rispetto alle precedenti misure di chiusura.

" Complimenti per il libro che ho avuto modo di leggere. Ho trovato moltissimo del vissuto personale soprattutto per quanto riguarda le prime fasi della pandemia, quando il virus è arrivato in Italia ", ha commentato l'ex viceministro della Salute. Il libro inchiesta mette in risalto gli errori e i ritardi nella gestione dell'emergenza Coronavirus, ripercorrendo l’escalation del Covid-19 attraverso interviste e documenti del tutto esclusivi. Purtroppo, come spiegato da Indini, non è andato tutto bene: " Quando abbiamo studiato tutto il materiale raccolto ci siamo subito resi conto che avevamo davanti un libro nero, una serie di errori grossolani che tutto il Paese sta pagando e continuerà a pagare per i prossimi anni ".

A un anno dal dramma di Bergamo

Risale esattamente a un anno fa il drammatico momento che ha visto le bare delle vittime da Coronavirus "sfilare" per le strade di Bergamo a bordo dei camion dell'Esercito: immagini che hanno colpito il cuore dell'Italia, scatti che hanno fotografato le tristi conseguenze provocate dalla pandemia. " Non possiamo abbracciarci, ma questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti più uniti. Vorrei che mi sentiste vicino, nella tristezza e nella speranza. Lo Stato c'è e ci sarà ", ha dichiarato il premier Mario Draghi dopo aver depositato una corona di fiori al Cimitero monumentale.