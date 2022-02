Silvio Berlusconi torna allo stadio. E il suo Monza vince 4 a 0

Dopo il ricovero, Silvio Berlusconi è tornato a mostrarsi in pubblico. Il Cavaliere si è presentato allo stadio per assistere alla partita tra il Monza e la Spal, big match della giornata di serie B. All'UPower Stadium, il patron della squadra ha fatto il suo ingresso pochi minuti prima del fischio d'inizio insieme alla deputata Marta Fascina e al senatore di Fi e amministratore della società bianco-rossa Adriano Galliani. Con loro in tribuna anche Paolo Berlusconi in un pomeriggio soleggiato ma con temperature abbastanza rigide. " Il calcio è sempre stata la mia passione. Con 29 trofei vinti mi onoro di essere il Presidente più vincente della storia ", ha scritto Berlusconi su Facebook.

Per il Cavaliere questa è stata la prima vera uscita pubblica dopo il ricovero di fine gennaio, quando trascorse circa una settimana all'ospedale San Raffaele di Milano a cavallo dell'elezione del presidente della Repubblica. Durante quei giorni, suo fratello Paolo Berlusconi andò spesso a trovarlo in ospedale e tra i due, come dichiarato dall'editore, ci sono spesso stati discorsi inerenti la squadra del Monza, alla quale Silvio Berlusconi è particolarmente legato.

Il patron della formazione brianzola non andava allo stadio di Monza dalla partita contro il Lecco del primo febbraio 2020, vinta per 4-0 dai padroni di casa biancorossi. Da quel momento, complice anche la pandemia, Silvio Berlusconi non ha più avuto occasione di partecipare alle partite del Monza. La presenza di Silvio Berlusconi allo stadio ha portato bene al Monza, che anche stavolta ha sconfitto la squadra avversaria per 4 a 0. La prestazione dei biancorossi è stata convincente al di là del risultato rotondo conquistando sul campo un'importante vittoria in chiave classifica.