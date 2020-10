Silvio Berlusconi è guarito dal Covid, presente a Villa Macherio per il matrimonio del figlio Luigi

Silvio Berlusconi è guarito dal Covid. Dopo i due tamponi negativi, l'ex premier ha ufficialmente sconfitto la malattia e ha potuto partecipare alle celebrazioni per il matrimonio di suo figlio Luigi. Il leader di Forza italia - ancora in convalescenza - ha scelto di prendere parte al piccolo rinfresco familiare ma non alla funzione religiosa.

Il decorso sanitario di Silvio Berlusconi è durato oltre un mese, da quando ha ricevuto il primo esito positivo del tampone per il Covid. Solo due giorni dopo, il Cavaliere è stato ricoverato d'urgenza dal professor Alberto Zangrillo all'ospedale San Raffaele di Milano per un inizio di polmonite bilaterale. Dopo il doppio tampone negativo, è stata ufficializzata la completa guarigione dell'ex premier. Silvio Berlusconi ha comunque evitato di presenziare alla cerimonia religiosa presso la cappella dell'oratorio San Sigismondo della basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove suo figlio Luigi ha sposato la fidanzata storica, Federica Fumagalli. Fonti vicine al Cavaliere riferiscono che abbia preferito riposare, essendo ancora convalescente.

In chiesa erano ammesse pochissimi persone, non più di 25. Sono stati invitati solo i parenti più stretti delle due due famiglie, proprio nel pieno rispetto del distanziamento sociale e del momento storico, che impedisce grandi assembramenti. Una cerimonia molto intima e composta, in uno stile sobrio ma non per questo meno elegante.

La neo signora Berlusconi ha scelto di indossare un abito di Alessandra Rich, stilista in grande ascesa, scelta anche da Kate Middleton per il suo matrimonio. Dopo la cerimonia religiosa in una delle chiese simbolo di Milano, gli sposi e i loro pochi invitati si sono spostati a Villa Macherio per una cena in famiglia ed è qui che Silvio Berlusconi è arrivato per congratularsi con gli sposi e prendere parte a un giorno così importante per suo figlio, il piccolo di casa. Luigi Berusconi è l'ultimo della famiglia a essere convolato a nozze, programmate già per l'estate ma poi rinviate a causa dell'epidemia.

A Villa Macherio per festeggiare la nuova unione c'erano anche Veronica Lario, madre dello sposo e le sorelle Barbara ed Eleonora. Presente anche Marina Berlusconi, figlia del primo matrimonio di Silvio Berlusconi, molto legata a Luigi.