"Il simbolo dell'imbecillità". Speranza è ancora "mascherato", Cruciani sbotta

" Lo possiamo dire? Una cosa da imbecilli ". Quel dettaglio notato in Aula ha fatto scatenare Giuseppe Cruciani, uno che notoriamente non le manda certo a dire. L'immagine dell'ex ministro Roberto Speranza, inquadrato durante il voto di fiducia alla Camera con indosso la mascherina Ffp2, ha letteralmente infiammato il conduttore radiofonico, che in diretta ha criticato proprio quella sua scelta di indossare ancora il dispositivo anti-Covid. Unico o quasi a farlo, tra tutti i colleghi del Parlamento.

Lo sfogo di Cruciani su Speranza

" Una cosa mi ha colpito, ed è veramente il segno dell'imbecillità. Lo posso dire qua? Mi voglio sfogare ", è sbottato Cruciani durante il suo programma su Radio24. Poi, in un climax ascendente, il conduttore de La Zanzara ha proseguito: " Ormai non ha più la carica quindi lo posso dire, ma lo dicevo anche prima... L'unico deputato ancora con la mascherina mentre la Meloni parlava secondo voi chi era? Provate a indoviare. L'unico con la mascherina in mezzo a gente senza mascherina, chi era? Chi è il simbolo dell'imbecillità? Si chiama Roberto Speranza! Lo possiamo dire? Una cosa da imbecilli ". Uno sfogo dai toni urlati, che immediatamente sui social è diventato "virale" (in questo senso - permetteteci la facile ironia - nemmeno la mascherina ha evitato che accadesse).

A quel punto, nel suo ruolo di contraltare radiofonico, David Parenzo aveva commentato: " Ha fatto benissimo a metterserla, invece. Se lo ritiene... ". Ma niente da fare. Ormai Cruciani aveva fatto partire il proprio sonoro sfogo rispetto a quell'immagine catturata dalle telecamere e subito interpretata da alcuni come un simbolo: ovvero come un'ideale differenza di approccio sul tema pandemico tra l'attuale governo e quelli precedenti (quando Speranza, per l'appunto, era ministro della Salute).

Le parole della Meloni