Morto il papà di Giorgio Gori: aveva 91 anni

Grave lutto in casa del sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Il padre, Alberto Gori, è morto ieri all'età di 91 anni. Le sue condizioni si erano aggravate rapidamente negli ultimi giorni, fino a portarlo alla morte nella mattinata di ieri, domenica 23 agosto. Il papà del primo cittadino del Partito democratico viveva con la moglie Mimma Gavazzeni a Bergamo, in via Borfuro.

Chi era il papà del sindaco Gori

Alberto Gori era nato nel marzo del 1929 dal padre Giovanni, noto capitano degli Alpini. Dal papà Giovanni aveva ereditato l'amore per la montagna che aveva trasmesso anche ai suoi figli. Aveva frequentato, come lo stesso figlio Giorgio, il liceo Sarpi in Città Alta ed era laureato in chimica. Era poi diventato dirigente alla Montedison di Marghera. Nel 1959 si era sposato con Mimma Gavazzeni e avevano avuto tre figli: Giorgio, Andrea e Marco. La famiglia era poi tornata a Bergamo nel 1970. Giorgio Gori, presentandosi come candidato alle elezioni del 2014 aveva raccontato di essere nato a Bergamo, ma di aver vissuto i suoi primi anni a Marghera, comune in provincia di Venezia, dove suo padre lavorava alla Montedison. Chi conosceva il signor Gori parla di lui come di una persona molto riservata, gentile, educata e disponibile.

Un amico d'infanzia del sindaco Gori ha descritto il papà del primo cittadino come una persona perbene. Ha inoltre ammessoi di averlo sempre guardato con ammirazione e di averlo giudicato come il modello padre moderno, sportivo ed elegante. Ha anche ricordato che spesso lo incontrava sul treno e indossava il suo immancabile loden. Ai suoi figli ha insegnato ad affrontare la vita con serietà. Le sue condizioni di salute si sono aggravate negli ultimi giorni fino a portarlo alla morte che è sopraggiunta domenica mattina. In molti, amici e conoscenti, saranno presenti al funerale martedì prossimo per salutarlo e stringersi ai suoi familiari in questo momento di dolore da loro vissuto.

I funerali si terranno alle 10 di martedì 25 agosto nella chiesa Sant'Alessandro in Colonna. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha espresso il proprio cordoglio al sindaco Gori per l'avvenuta dipartita del papà Alberto. "Esprimo a nome della Lombardia e della Giunta le più sincere condoglianze al sindaco di Bergamo Giorgio Gori per la perdita del papà Alberto" ha scritto il presidente lombardo sulla sua pagina Facebook.

