"Sintomi diversi, non sappiamo che variante sia". Il caso che fa discutere i medici

Se è vero che la nuova sottovariante scoperta nel Regno Unito, chiamata Xe, inizia a circolare ma senza destare particolari preoccupazioni perché frutto della ricombinazione tra Omicron 1 e Omicron 2, motivo per il quale ha la stessa contagiosità e scarsa pericolosità nei vaccinati, a far suonare un piccolo campanello d'allarme sono alcuni sintomi diversi dall'attuale variante e che fanno pensare a una sorta di "ritorno al passato". Vertigini e la mancanza di odori e sapori sono propri della variante Delta, ed è quello che alcuni medici del Lazio stanno osservando in alcuni pazienti contagiati addirittura per la terza volta.

"Non è Omicron"

Il dott. Marco Trifogli, medico di famiglia di Colleferro, in provincia di Roma, ha affermato a Repubblica che da alcuni giorni riceve pazienti " con sintomi che non sono assolutamente quelli tipici di Omicron " tra cui, come accennato, la mancanza di gusto e olfatto. Ecco perché ipotizza che ci sia " un ritorno di Delta ". Non solo, ma si trovano anche nuovi sintomi, come le vertigini, mai associate prima d'ora a nessun'altra variante del Covid-19. " Inoltre sono arrivati i primi casi di tripla infezione su persone che hanno ricevuto tutte e tre le dosi di vaccino ", sottolinea Trifogli. I numeri sono piccoli, non destano alcuna preoccupazione perché la sintomatologia è blanda ma si stanno verificando.

"C'è anche Alfa..."

L'epidemiologo del Campus Bio-Medico di Roma, il prof. Massimo Ciccozzi, afferma al quotidiano che è un errore pensare che "o rmai circoli solo Omicron. Se così fosse, sarebbe impossibile spiegare il perché delle morti che si continuano a registrare, dato che Omicron provoca sintomi lievi ". Uno studio appena pubblicato ha messo in luce come un pazoente sia stato colpito addirittura dalla variante Alfa, predominante ormai un anno fa. " Sì, proprio la 'vecchia' Alfa, ovvero la variante inglese, dietro alla seconda ondata che tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 ha messo a dura prova la tenuta del sistema sanitario ", afferma l'epidemiologo.

Perché Xe non fa paura

In attesa che vengano dimostrate queste ipotesi su Delta e Alfa, Ciccozzi spiega che non c'è nulla da temere sulla variante ricombinante Xe, scoperta in Regno Unito dove è stata sequenziata su 600 tamponi ma adesso individuata anche in Francia e Danmiarca. Allo Spallanzani, ad esempio, " non è ancora stata sequenziata " ma, anche se dovesse diffondersi, le preoccupazioni sarebbero minime perché è come fosse un "doppione" di Omicron: contagiosa si, ma più simile ad un'influenza nei vaccinati con le tre dosi. Lo predica da due anni ma l'italia è ancora indietro: Ciccozzi se la prende con gli scarsi sequenziamenti del virus per poter anticipare le sue mosse e adottare le giuste contromisure. " Richiedere il sequenziamento per un tampone è praticamente impossibile - afferma Trifogli - ho provato diverse volte a fare richiesta di un controllo approfondito al Servizio igiene e sanità pubblica della Asl, ma non ho mai ricevuto risposta ".

Ecco perchè le "anomalie", come quelle appena ipotizzate dai due esperti, rimangono soltanto delle ipotesi: c'è davvero un ritorno di Alfa e Delta? O si tratta di un nuovo ceppo? Al momento, nessuno lo sa. Di sicuro, però, la pandemia è totalmente diversa rispetto al passato: ecco perché sarebbe inutile e dannoso farsi prendere da ansia e psicosi immotivate.