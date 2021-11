Quelle “scatole di Natale” che fanno bene a chi ha più bisogno

È arrivata alla sua secondo edizione l’iniziativa “Scatole di Natale”, ideata e promossa da Marion Pizzato, che lo scorso anno ha portato alla raccolta di oltre 50mila scatole tra Milano e hinterland, distribuite ai bisognosi del territorio, da oltre 150 associazioni. “ L’inaspettato successo dello scorso anno ci ha fatto capire il valore dell’iniziativa che quest’anno vogliamo replicare cercando di raggiungere il maggior numero di bisognosi possibile: donne, uomini, bambini, senzatetto che potranno scartare un regalo come si deve, per sentirsi coccolati e voluti bene ", spiega Marion che si è ispirata alla Boites de Noel, iniziativa nata in Francia qualche anno fa.

Anticipata quest’anno la raccolta dei regali, di cui una parte verrà donata anche ai senzatetto, che inizierà dal 19 novembre per concludersi il 28. “ Abbiamo anticipato i tempi – spiega Marion –per permettere alle associazioni di organizzarsi meglio. E a dicembre, saremo impegnati nella distribuzione a chi ha più bisogno ”.

L’iniziativa che ha riscosso un grande successo e riscaldato i cuori di molti bisognosi, è molto semplice da attuare e ci sono poche, ma fondamentali, regole da seguire. All’interno di una scatola della grandezza di una scatola di scarpe, dovranno esserci: un indumento caldo, un alimento goloso, un passatempo e un prodotto di bellezza. Il tutto accompagnato da un biglietto o da un disegno di un bambino, per l’anonimo bisognoso che lo riceverà. La scatola va poi incartata proprio come si fa per un pacco di Natale. In base al contenuto, va specificato il destinatario del dono, donna, (in questo caso un capo di abbigliamento intimo come mutande, calze o canotte) uomo, nonno, nonna, bambino (specificare l’età), adolescente (specificare l’età). “ Il bigliettino -dice ancora Marion - è una delle cose più gradite per chi lo riceve ”.