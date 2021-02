Sondaggio: la fiducia in Draghi oltre il 60%

Da un sondaggio Emg-Different/Adnkronos è emerso che la fiducia in Mario Draghi e in un eventuale governo da lui guidato supera il 60%. Il 61% degli intervistati ripone fiducia nell’ex numero uno della Bce. Di questi, molta fiducia il 25% o abbastanza il36%. Il 14% poca, mentre solo l'11% per nulla. Il 14% ha preferito non rispondere alla domanda.

Draghi piace di più agli uomini

Draghi piace di più agli uomini, ben il 61%, e al 58% delle donne. Per quanto riguarda la fascia d’età, tra coloro che ripongono in lui fiducia il 45% hanno meno di 35 anni, il 59% si trova nella fascia compresa tra i 35 e i 54 anni, mentre tra gli over 55 ottiene ben l’80% delle preferenze. In Italia, per quanto riguarda le zone geografiche, è il Centro ad avere maggiore fiducia in Mario Draghi con il 68%, seguito dal Nordovest con il 66%, il Nordest con il 64%, il 61% nelle Isole e solo un 51% al Sud della Penisola. Maggiormente fiduciosi in Super Mario sono gli elettori del Partito democratico con una percentuale del 93%, subito dopo la Lega di Matteo Salvini con l’81%, il 44% del M5S e chiude Fratelli d’Italia con un 33%.

Il gradimento tra gli elettori