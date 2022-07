"È corrotto". Gli americani pronti alle armi contro il governo

Negli Stati Uniti sta destando sempre più scalpore un sondaggio realizzato dall'Institute of Politics dell'University of Chicago e reso pubblico in questi giorni, secondo cui la maggioranza degli americani ritiene che il governo sia " corrotto " e che agisca " contro gli interessi della gente comune ". La stessa indagine demoscopica ha inoltre evidenziato che un terzo degli statunitensi sarebbe pronto a " imbracciare le armi contro le autorità ".

Nel dettaglio, i sondaggisti dell'Università di Chicago hanno constatato che la convinzione circa la corruzione dell'esecutivo a stelle e strisce sarebbe sostenuta da una maggioranza trasversale di cittadini, appartenenti a entrambi gli schieramenti politici nazionali. Tale posizione sarebbe infatti appoggiata dai due terzi degli elettori repubblicani e indipendenti e dal 51% di quelli liberal.

Gli autori dell'indagine demoscopica hanno poi rilevato che quasi un terzo degli americani, il 28% per la precisione, crede che " potrebbe essere necessario in un futuro vicino che i cittadini prendano le armi contro il governo ". Andando a disaggregare la percentuale in questione si è quindi notato che tale convinzione è condivisa da un 37% di cittadini che dichiara di possedere armi, dal 35% degli intervistati di fede repubblicana-indipendenti e da un elettore democratico su 5.

Lo stesso sondaggio ha anche rimarcato l'esasperata polarizzazione politica in corso nel Paese e l'assenza pressoché totale di propensione al dialogo tra repubblicani e democratici. Gli analisti dell'Università di Chicago hanno infatti constatato che oltre il 70% sia dei seguaci del GOP sia di quelli del partito dell'asinello considera gli esponenti dell'altra parte " dei bulli che vogliono imporre le proprie convinzioni politiche a chi non è d'accordo con loro ".