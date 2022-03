"Sono quello di ieri". Il rapinatore abitudinario finisce in manette

Se pur con il volto coperto e con toni minacciosi, il rapinatore si era identificato: " Sono quello di ieri... ". Convenevoli frettolosi, poi la aggressiva richiesta di denaro. Il malintenzionato in questione, in effetti, non era del tutto sconosciuto alle vittime della farmacia di Desio nella quale aveva fatto irruzione: nei giorni precedenti si era infatti recato nella medesima struttura per compiere una analoga rapina. Il bis, tuttavia, non gli è andato altrettanto bene e infatti il 36enne è finito in manette.

Il giovane è stato arrestato ieri in flagranza per rapina dai carabinieri, che lo hanno bloccato subito dopo il colpo. Il rapinatore era entrato nell'ormai conosciuto esercizio commerciale con il volto travisato e un paio di forbici in mano, poi - dopo l'insolita premessa legata al furto pregresso - era riuscito a farsi consegnare circa 350 euro in contanti. Con il bottino si era dato alla fuga, destando però l'attenzione di un barista del centro cittadino. L'esercente, sapendo che solo pochi giorni prima era avvenuta una rapina, aveva tentato di fermare il malintenzionato, ingaggiando con lui una collutazione. Nel parapiglia, il ragazzo aveva perso il proprio giubbotto.

Nel frattempo erano state allertate le forze dell'ordine, che avevano avviato la caccia all'uomo. La ricerca del sospettato per la verità non è durata molto: i militari si sono infatti imbattuti nel giovane in un parco cittadino, sorprendendolo mentre si allontanava di corsa. Il 36enne si è giustificato dicendo carabinieri che stava andando a fare jogging, ma in tasca aveva numerose banconote che tradivano quella sua claudicante versione. Accompagnato in caserma, e visionati i filmati di registrazione della farmacia, l’uomo è stato dichiarato in arresto e accompagnato presso il carcere di Monza, dove tutt’ora si trova.

Secondo quanto emerso da successivi accertamenti, prima di essere bloccato dai militari il rapinatore abitudinario stava andando a nascondersi in una stanza di un hotel che aveva occupato già da diversi giorni.