Burioni, tweet al veleno. "Sono orgogliosa", "Capisco...". E scatta la polemica

In una torrida domenica pomeriggio di inizio luglio Twitter è animato da una polemica che coinvolge Roberto Burioni, autorevole medico e professore, che da più di due anni svolge anche un lavoro di divulgazione in materia di coronavirus. Tutto nasce da un tweet del deputato leghista Alex Bazzaro che, commentando le ultime raccomandazioni in tema di Covid, ha sostenuto che non intende ricevere il secondo booster del vaccino il prossimo autunno. Piccata la risposta di Burioni: " Non posso credere che un irresponsabile disinformatore orgoglioso della sua purissima ignoranza come lei sia nello stesso partito di persone per bene come, per citarne due ma sono di più, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga ". Una replica alla quale il deputato ha risposto senza scomporsi: " E invece... ".

La discussione sembrava essersi esaurita così, invece Roberto Burioni ha deciso di replicare a un'elettrice della Lega che, in un tweet, aveva dimostrato di apprezzare il pensiero di Alex Bazzaro: " Sono orgogliosa che nella Lega ci siano persone come Alex Bazzaro ". Nel suo tweet, non era nemmeno presente la menzione al professore, che invece ha deciso di replicare alla ragazza, postando in allegato la foto del suo profilo. " Capisco... ", ha sottolineato Roberto Burioni. Il suo tweet ha innescato la polemica e sul professore sono piovute da più parti dure accuse di body shaming nei confronti della ragazza, che ha immediatamente ricevuto la solidarietà di molte persone, che pur hanno sottolineato di non condividerne le idee politiche.

“L’esperto” #Burioni deride su Twitter una ragazza, sostenitrice della Lega, pubblicando una foto di lei come commento e scrivendo “Capisco”.

A cosa alludi Burioni? Ha qualcosa di sbagliato quella foto? Rimuovi il tweet e chiedi scusa. pic.twitter.com/ekIpC5PzRh — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 10, 2022

Tra questi, anche Giorgia Meloni, intervenuta per stigmatizzare le parole del medico: " L'esperto Burioni deride su Twitter una ragazza, sostenitrice della Lega, pubblicando una foto di lei come commento e scrivendo 'capisco'. A cosa alludi, Burioni? Ha qualcosa di sbagliato quella foto? Rimuovi il tweet e chiedi scusa ". Sono tante le richieste di eliminazione del tweet che sono arrivate al professore, contestualmente a quelli che pretendono le scuse. In tanti invocano anche l'intervento della Rai, con la quale Burioni collabora da due anni, come il giornalista Giorgio La Porta: " Bullizzare e fare body shaming a una ragazza disabile da un profilo con 350mila follower è la nuova politica di inclusione degli ospiti Rai? Voglio Alessia da Fazio e Littizzetto al posto di Burioni. Per molto meno a Orsini è stato tolto il compenso ".