"Sono stata io con Giuseppe": la frase choc che ha riaperto l'indagine su Denise

La famiglia di Denise Pipitone ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione per la posizione di Anna Corona, che era stata nei mesi scorsi indagata dalla Procura di Marsala. La procura stava indagando anche su altre persone: Giuseppe Della Chiave e una coppia di turisti romani. Anche per loro è stata richiesta archiviazione ma la famiglia della bimba, rapita a Mazara del Vallo il 1 settembre 2004, non ha presentato opposizione rispetto a questi indagati.

Le nuove intercettazioni di Anna Corona

L’opposizione presentata da Giacomo Frazzitta è stata operata anche grazie a nuove intercettazioni realizzate in sede di indagine. Una in particolare, che la procura non ha ritenuto significativa, è apparsa ad altri rivelatrice, come è stato spiegato nel corso di “Chi l’ha visto?”.

L’intercettazione in questione risale allo scorso 25 maggio: Anna Corona e la figlia Alice Pulizzi stanno parlando, ma non stanno commentando una trasmissione tv, com’è stato per altre recenti intercettazioni. Le due donne stanno ricostruendo i propri movimenti di quel 1 settembre 2004 e Alice afferma di non essere stata al mercato quel giorno. E Corona sembra ribattere, in dialetto siciliano: “ Lo vuoi sapere chi fu all’epoca? Io con Giuseppe. Alice, non ne devi fare parola, altrimenti davvero con te non ci parlo più ”.

Secondo la procura però, “ è possibile affermare fin da ora che nessuna conversazione intercettata assume il rango di prova o di mero indizio circa la responsabilità dell’indagata Corona né di altri soggetti ”, e anche che “ la genuinità delle conversazioni acquisite permette di affermare con sufficiente certezza che Anna Corona sia esente da responsabilità penali in ordine alla scomparsa di Denise Pipitone ”.

L’age progression 2021 di Denise

Intanto, mentre in questi giorni è ricorso il 21esimo compleanno di Denise, salutato con un volo di palloncini e una stele a lei dedicata a Mazara, è stato diffuso il nuovo age progression, realizzato da Paloma Galzi, un’artista americana che si occupa di imaging forense e che ha individuato i tratti somatici più caratteristici della piccola Denise per poi metterli a confronto con quelli dei suoi genitori, Piera Maggio e Piero Pulizzi, e stimare, immaginare come potrebbe essere oggi la bimba.