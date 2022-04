Spara a due coniugi, fermata la vicina di casa

Dei boati hanno svegliato i condomini di un appartamento in via Brasside a Treviglio, nel Bergamasco, dove una donna di 71 anni, Silvana Erzemberger ha ucciso con un'arma da fuoco il vicino di casa, il sessantaduenne Luigi Casati, e la moglie Monica Leoni, di 58 anni.

L'omicidio è avvenuto nelle prime ore della mattina. Poco prima delle 8.00, infatti, sono stati chiamati i soccorsi che arrivati sul luogo hanno accertato la morte del Casati. La moglie invece trovata in gravi condizioni, è stata portata con urgenza all'ospedale di Bergamo. Dalle prime ricostruzioni pare che la Erzemberger, che abitava nello stesso condominio delle vittime, dopo essere uscita dalla sua abitazione abbia incontrato Casati per le scale. L'uomo stava portando fuori il cane quando è stato raggiunto da 5/6 colpi di pistola. Il sessantaduenne è morto sul colpo. Allontanatasi per qualche momento e poi rientrata a casa, la Erzemberger è ritornata sul luogo del delitto per colpire la donna, ferita alle gambe.

Allarmati dal fracasso i vicini, sconvolti, hanno chiamato le forze dell'ordine che sono intervenute per arrestare la 71enne. Da una prima ricostruzione pare che la donna abbia agito a seguito di varie liti avvenute in precedenza. I condomini hanno raccontato di aver sentito varie volte le urla e gli schiamazzi tra Casati, Leoni e Erzemberger per questioni di vicinato, anche se i due coniugi apparivano delle persone molto tranquille.