Spara e uccide l'ex fidanzata parrucchiera: orrore nel salone di bellezza

Entra in un salone di bellezza, uccide una giovane parrucchiera al lavoro e si dà alla fuga. È accaduto a Pontecagnano Faiano, nel salernitano. A sparare i colpi mortali alla trentenne Anna Borsa, sarebbe stato l’ex fidanzato. A.N. le iniziali del nome. L’uomo non avrebbe accettato la fine della loro relazione sentimentale vendicandosi in questo brutale modo. Attivate le ricerche dei carabinieri sulle tracce del killer.

L’omicidio davanti gli occhi delle clienti

Non sono ancora chiari del tutto i dettagli del folle gesto che si è consumato questa mattina dentro la parrucchieria della centralissima via Tevere, ma da quello che emerge potrebbe trattarsi proprio di un femminicidio scaturito da un sentimento di gelosia, rabbia e vendetta. Erano le nove del mattino e, come ogni giorno, Anna si trovava nel salone di bellezza per volgere il suo lavoro. All’improvviso, secondo le testimonianze raccolte, avrebbe fatto comparsa il suo ex fidanzato con una pistola in mano. L’uomo avrebbe indirizzato alla vittima diversi proiettili uno dei quali l’ha colpita fatalmente alla testa. La donna è morta sul colpo rendendo inutile ogni tentativo di poter essere soccorsa e rianimata. A rimanere feriti dentro il salone, ma non in maniera grave, anche due uomini tra i quali l’attuale fidanzato della trentenne. Accertatosi della riuscita del proposito criminale l’assassino si è dato alla fuga facendo disperdere le proprie tracce. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e i soccorsi del 118 che hanno trasportato in ospedale le persone rimaste ferite.

Le ricerche dell’assassino

Il killer, stando a quanto si apprende dai conoscenti della vittima, non si sarebbe rassegnato alla fine del fidanzamento con Anna, durato circa 8 mesi. E proprio questa mattina si aggirava agitato davanti l’attività commerciale dove lavorava la ragazza. I carabinieri, coadiuvati dalla polizia municipale, hanno attivato le ricerche: posti di controllo in ogni angolo della città, sulle vie di fuga e, sui cieli, anche un elicottero. È una comunità sconvolta quella del Salernitano. Sono parole di dolore e vicinanza alla famiglia della vittima quelle espresse dal primo cittadino di Pontecagnano Faiano, Vincenzo Napoli, tramite Facebook: "Questa mattina- ha scritto il sindaco- una giovane donna è stata uccisa. Anche la nostra comunità salernitana si associa al dolore per questo ennesimo femminicidio. Siamo vicini alla famiglia – ha proseguito Napoli - e a quanti hanno conosciuto e amato questa ragazza la cui vita è stata stroncata nel fiore degli anni. Non è possibile che ancora si verifichino episodi del genere di tale ferocia e barbarie”.