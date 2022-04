Lo spazzolino ha più di mille anni: ecco chi lo ha inventato

Se c'è una cosa che non può essere sostituita dalla tecnologia quella è lo spazzolino da denti. Sì, ne esistono di elettrici e futuristici, ma al buon vecchio spazzolino non si può davvero rinunciare. E a confermarlo è la storia, vecchia di oltre mille anni.

Il primo prototipo di spazzolino da denti sarebbe stato inventato da alcuni monaci cinesi all'epoca della dinastia Tang (618-907 d.C.), che si pulivano la dentatura con un arnese fatto di bambù e setole prelevate dalla schiena del maiale. L'archètipo, insomma, di quello che sarebbe diventato un oggetto di uso comune in tutte le case del pianeta.

Nel mondo, ancora oggi, c'è chi si fa bastare un bastoncino di legno aromatico da masticare per tenere puliti i denti. Nei Paesi islamici è pratica comune, infatti, igienizzare la dentatura masticando il cosiddetto miswak, un fuscello legnoso. Ma l'idea avuta dai monaci cinesi, e realizzata con bambù e setole ricavate dalla peluria dei maiali, è quella seguita dalle generazioni successive e che si è evoluta fino ai giorni nostri.

Nei libri di storia si trovano tracce di racconti legati all'utilizzo di strani arnesi per pulire i denti a partire dal XVIII secolo. La storia racconta che nel 1795 l'imperatore Napoleone Bonaparte si lavasse i denti con uno spazzolino "imperiale" realizzato con una impugnatura in argento e setole di peli di cavallo. Poco dopo lo spazzolino, come lo conosciamo tutti oggi, si è diffuso grazie all'idea avuta da William Addis, un carcerato inglese che, stanco di strofinarsi i denti con uno straccio intriso di fuliggine e sale, si inventò uno rudimentale spazzolino fatto di setole di peli e manico di osso di animale. Secondo la storia l'uomo divenne ricco producendo in massa l'arnese, ma non brevettò mai la sua invenzione.

In oltre mille anni di storia nelle bocche dei nostri antenati sono finiti spazzolini di ogni tipo, con setole prelevate da ogni sorta di animale: dai maiali ai cavalli fino ai cinghiali siberiani. Per avere nei nostri bagni uno spazzolino con setole non animali si è dovuto attendere il 1938, quando le setole in fibre sintetiche (principalmente nylon) presero il posto di quelle animali. L'onore di brevettare il primo spazzolino - oltre mille anni dopo l'archétipo cinese - è spettato all'americano H.N. Wadsworth, che ha di fatto segnato la produzione in serie dello spazzolino da denti.