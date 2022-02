Accoltellata la speaker di Radio Gamma: le sue condizioni

Una notte da incubo per Tamara Cantelli, nota speaker di Radio Gamma, accoltellata da un rapinatore in prossimità dell'abitazione, a Savignano sul Rubicone. Ferita in modo severo la 60enne, originaria di Igea Marina, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Bufalini di Cesena. Nella notte è stata sottoposta ad un primo intervento chirurgico al polso: le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.

L'aggressione

Stando a quanto si apprende da fonti a vario titolo, l'aggressione si è verificata attorno alle 21.30 di ieri sera. Tamara Cantelli stava rincasando quando è stata sorpresa alle spalle da un malvivente a pochi passi dall'abitazione. Lo sconosciuto le ha prima strappato borsa poi ha estratto un coltello colpendola in modo grave a un polso. Le urla della speaker hanno attirato i vicini di casa che si sono precipitati a sollecitare l'intervento del 118. La 60enne è stata trasportata in codice rosso al Bufalini di Cesena. Per qualche ora si è temuto il peggio ma ora le sue condizioni si sono stabilizzate.

Le parole del sindaco

Sulla feroce aggressione si è espresso il sindaco di Savignano sul Rubicone, Filippo Giovannini, che si è recato in ospedale per accertare le condizioni della donna. " Sono all’ospedale Bufalini dove è ricoverata la vittima di un furto degenerato in un accoltellamento, avvenuto questa sera in centro. Attraverso il personale sanitario, le porto la vicinanza di tutta la comunità. - ha comunicato sui social il primo cittadino in piena notte - Quanto è successo è grave e vergognoso, e tutta la nostra comunità condanna ciò che è accaduto. I Carabinieri, intervenuti immediatamente, stanno lavorando per chiarire i fatti. Savignano non tollera episodi come questo e ripone piena fiducia nelle Forze dell’Ordine, certa che faranno luce su questo episodio. Chi ha compiuto un gesto così grave e scellerato non può trovare posto nella nostra comunità ".

L'intervento chirurgico

La 60enne non è in pericolo di vita. Stando a quanto si apprende dal Corriere.it, la 60enne è stata sottoposta ad un primo intervento chirurgico; nelle prossime ore dovrà subire altre operazioni ai tendini. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Savignano sul Rubicone che, sin da ieri sera, stanno dando la caccia all'aggressore. Intanto, moltissimi colleghi e fan di Tamara Cantelli le hanno espresso vicinanza con sms e post sui social.