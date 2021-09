La novità in classe: "Via le mascherine se tutti vaccinati"

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, subito dopo il Consiglio dei ministri, ha affermato in conferenza stampa a palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Mario Draghi e altri ministri: “Abbiamo sin dall'inizio detto, come Governo, che questa è la priorità assoluta: far rientrare tutti in sicurezza in presenza a scuola. E io spero che presto avremo un numero molto alto di classi in cui tutti i ragazzi, oltre che gli insegnanti, saranno vaccinati. E questo consentirà di alleggerire ulteriormente le misure. A partire dalle mascherine, che possono essere abbassate nelle classi dove sono tutti vaccinati".

Speranza: "Il segnale più bello dai giovani"

Stando alle parole di Speranza quindi, se vi saranno delle classi in cui tutti avranno ricevuto il vaccino, sarà forse possibile abbassare le mascherine. Il ministro ha inoltre tenuto a sottolineare come proprio i giovani stiano aderendo in numero alto alla campagna vaccinale. “Il segnale più bello sta arrivando dai più giovani. Da loro sta arrivando un messaggio di grande fiducia, di libertà, con un numero molto significativo di vaccinazioni in corso e una percentuale che nei più giovani ha addirittura superato alcune delle generazioni di mezzo", ha affermato il ministro. La risposta molto alta, sempre secondo quanto asserito da Speranza, riguarderebbe i ragazzi di età compresa tra i 20 e i 29 anni, ma anche tra i 12 e i 18 anni. Ha quindi precisato che “questo ci offre un'arma in più per l'apertura delle scuole".

Addio alla Dad

Durante la conferenza stampa è intervenuto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi che ha ricordato che ieri tutte le scuole hanno riaperto e che dal 13 settembre tutti gli studenti saranno in presenza in piena sicurezza. “Il 91,5% del personale è vaccinato e i ragazzi giorno dopo giorni si stanno vaccinando, soprattutto tra i 16 e i 19 anni. Come già detto, il generale Figliuolo farà un'operazione di screening per garantire anche i ragazzi più piccoli", ha continuato il ministro. Anche Bianchi ha poi confermato le parole di Speranza, ribadendo che “laddove ci siano delle classi in cui sono tutti vaccinati, si possono togliere le mascherine e si può quindi tornare a sorridere".

Oggi intanto la terza Sezione bis del Tar del Lazio ha respinto l'istanza dell'Anief, l’Associazione nazionale insegnanti e formatori. Nel documento presentato dall’associazione veniva fatta la richiesta di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal ministero dell'Istruzione, attraverso i quali è stata stabilita la disciplina in materia di possesso del Green pass per il personale scolastico.