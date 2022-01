Paolo Berlusconi sul Cav: "Sta andando tutto bene"

Per il secondo giorno di seguito, Paolo Berlusconi è andato in visita da suo fratello all'ospedale San Raffaele di Milano, dove Silvio Berlusconi si trova ricoverato da circa una settimana. Il Cavaliere è in ripresa ed è lo stesso editore e presidente del Monza a confermare quanto detto già ieri: " Il presidente sta recuperando bene, ci vuole tempo. Siamo positivi, ma non da virus, nel senso che siamo ottimisti. Sta andando tutto bene, sta riprendendo forze ".

Silvio Berlusconi, rimarca suo fratello, " è un uomo che ha dato tanto all'Italia e che adesso si merita tutta l'attenzione che gli stiamo dando " come famiglia. Paolo Berlusconi, ha potuto far visita al Cavaliere per la prima volta ieri a causa del contagio da coronavirus, ora superato. Nemmeno oggi tra loro si è discusso di Quirinale e dell'elezione del presidente della Repubblica, nonostante proprio stamattina il leader di Forza Italia abbia esortato al voto di Maria Elisabetta Casellati, proposta come alto profilo per il Colle dal centrodestra. " Non ne abbiamo parlato. Oggi la salute è davanti a qualsiasi cosa, quindi lasciamo che i politici facciano i politici, noi facciamo il fratello e i figli di Silvio che è la cosa più importante ", ha aggiunto Paolo Berlusconi, sottolineando ancora una volta la forte unione della loro famiglia.