Storiedadivano, su Radio Italia i racconti dal lockdown

Racconti, pensieri, aneddoti, confessioni dal profondo dei lockdown quando il divano è diventato un “porto sicuro” nello scorrere di un tempo e di una vita diversi: è l’originale “call for stories” #Storiedadivano al via su Radio Italia che premierà la più bella raccontata in 100 battute. In palio un viaggio a Matera e una cena stellata. Iniziativa pensata da Nicoletti Home, storico brand di divani di Matera, nel distretto dell’imbottito della Murgia a cui ci si può iscrivere dal 9 al 18 luglio (per partecipare https://www.nicolettihome.com/storiedadivano2021/).

Nell’ultimo anno il divano è stato davvero un grande amico, più che un complemento d'arredo: è stato il testimone inconsapevole delle nostre storie, dei nostri pensieri positivi, divertenti, spensierati. In piedi, seduti o sdraiati che, nell’evolversi della pandemia, è diventato anche bar, ristorante, letto, aula universitaria, ha ascoltato le lezioni a distanza, reunion via zoom con gli amici, maratone di serie tv e dirette streaming con l’ufficio.

#Storiedadivano intende raccogliere il maggior numero di racconti premiando quello che la giuria, composta dalla conduttrice radiofonica di Radio Italia Marina Minetti e dagli scrittori Luca Bianchini e Simone Tempia, decreterà essere il più bello, divertente, emozionante o suggestivo, raccontare la storia migliore, reale o di fantasia.

Al vincitore un premio del tutto inatteso: un soggiorno di quattro giorni in una delle città più antiche del mondo, Matera, impreziosito da una cena gourmet in un ristorante incastonato in una grotta di tufo del Rione Sassi.

Ma attenzione, le storie si raccontano e si ascoltano e per dare voce alle parole, Radio Italia è partner dell’iniziativa: non solo la storia più bella sarà letta in diretta, ma alcuni degli scritti più stimolanti e appassionati saranno condivisi con gli ascoltatori durante la conduzione di Marina Minetti, tra le 16 e le 18, dal lunedì al venerdì.

“Dopo l’edizione zero, che ha visto premiato Alessio Caminiti, studente dello Ied di Torino, raccontare la sua storia, dedicata alla bellezza della diversità, attraverso il rivestimento di un divano - dice Giancarlo Nicoletti, presidente Nicoletti Home -. l’iniziativa torna nel 2021, si apre al pubblico e continua a mettere al centro le persone e la loro voglia di condividere messaggi positivi e di vita reale”.