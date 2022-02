Straniero si spoglia e poi picchia i poliziotti: arrestato

Sono scene (purtroppo) di ordinaria follia quelle che si sono verificate a Brescia, dove un uomo originario del Burkina Faso è stato fermato dalla polizia perché circolava completamente nudo dalla cintola in giù spaventando i cittadini. Numerose le chiamate giunte alle autorità di polizia per segnalare l'anomalia. L'uomo ha importunato diversi passanti creando disordine in città.

Ad accorrere sono stati gli uomini della polizia locale di Brescia, che non appena hanno individuato l'uomo hanno tentato di bloccarlo e portarlo via. Alla vista delle divise lo straniero è andato in escandescenza e si è scagliato contro i poliziotti. A quel punto gli agenti sono stati costretti a chiamare altre pattuglie come rinforzo per bloccare l'azione dell'uomo, che è stato successivamente denunciato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Lo straniero era in evidente stato di alterazione da alcol.

Quanto accaduto a Brescia è solo l'ennesimo episodio di questo tipo in Italia. L'escalation di criminalità per mano di cittadini stranieri nel nostro Paese è preoccupante, tanto da abbassare la percezione di sicurezza nelle città. Esempio emblematico è Milano, dove quotidianamente si registrano reati di diversa natura, anche sessuali, principalmente a opera di immigrati che, spesso, sono irregolari in Italia. Nel capoluogo lombardo un uomo senegalese è stato in grado di molestare 5 donne in pochi minuti mentre veniva rincorso da uno studente italiano, che aveva cercato di fermarlo dopo che aveva aggredito sessualmente una donna su un marciapiede. E poi ancora, sempre a Milano, una modella di fama internazionale è stata spogliata e colpita con un sasso al volto da un marocchino che cercava di rubarle il telefono cellulare.

A Roma, invece, un uomo ha colpito con un pugno al volto un'anziana suora che aspettava il treno per rientrare a casa dopo una permanenza nella Città eterna. In questo caso pare non ci fosse nessun tentativo di rapina dietro e gli investigatori non escludono il movente religioso. Tutto questo mentre nel nostro Paese, nonostante la crisi e l'emergenza, continuano a sbarcare migliaia di migranti ogni mese.