"6 donne molestate in 60 minuti". Il record choc del senegalese a Milano

Cosa è successo a Milano negli ultimi anni? Difficile dirlo con certezza, anche perché è impossibile definire una sola ragione per il baratro nel quale è caduta la città che dovrebbe essere uno dei simboli dell'Italia all'estero. Violenze quotidiane, furti, rapine e non solo contribuiscono ad abbassare la percezione di sicurezza di Milano e a minarne l'immagine internazionale. Molte dei reati vengono compiuti da stranieri, che per la maggior parte del tempo si trovano illegalmente nel nostro Paese, coccolati dall'ideologia dell'accoglienza a tutti i costi, senza una struttura e senza un piano per la loro integrazione. Vengono lasciati completamente allo sbando e liberi di delinquere e i costi dell'idea scellerata dell'accoglienza indiscriminata li pagano i cittadini.

Un esempio di quello che è diventata Milano è quanto accaduto in viale Monza la sera di lunedì 21 febbraio, quando una signora che si trovava sul marciapiede è stata violentemente palpeggiata da un 29enne senegalese. La vittima ha iniziato a urlare e in suo soccorso si è precipitato uno studente ventenne che per caso transitava in quel momento. In pochi anni, il giovane italiano ha letto la situazione ed è intervenuto, facendo desistere il senegalese che, disturbato nella sua azione, si è dato alla fuga. Lo studente non si è limitato a questo ma si è messo alle sue costole in un vero e proprio inseguimento che si è protratto per oltre 3 chilometri.

Durante la fuga, non pago della violenza perpetrata ai danni della prima signora, il senegalese ha palpeggiato altre 5 donne che incrociava mentre tentava di scappare dal suo inseguitore, che nel frattempo aveva allertato le forze dell'ordine. È stata una corsa a perdifiato che, dal civico 319 di viale Monza, si è conclusa solamente nei pressi di piazzale Loreto. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato dagli uomini della polizia e si trova in stato di arresto. Per il momento a sporgere denuncia è stata solo una signora di 56 anni ma l'auspicio è anche anche le altre donne molestate formalizzino l'accusa ai danni dell'uomo.

Tutto questo avveniva pochi minuti prima che altri due uomini, di cui uno sicuramente marocchino, aggredissero a colpi di pietra una modella in Porta Venezia per rubarle il cellulare. La ragazza si trova in città per lavorare alla fashion week ed è stata violentemente aggredita e strattonata, tanto che le sono stati strappati i vestiti. Il risultato dell'aggressione, oltre al forte spavento, è un evidente segno sotto un occhio, dove probabilmente il marocchino ha colpito con la pietra.

" Il Comune di Milano a guida Pd colleziona un altro record poco invidiabile: sette donne sono state molestate in un’ora di tempo ", accusa ora Silvia Sardone, consigliere comunale della Lega a Milano. L'esponente del Carroccio ha espresso la sua massima solidarietà alle donne aggredite " e a tutte quelle che non si sentono più sicure a girare da sole per la città ". Sono tante le donne che ora temono per la loro incolumità senza che da Palazzo Marino arrivino segnali di azione contro una deriva pericolosissima: " La vicenda è prettamente politica: quando si minimizzano le grida d’allarme dei cittadini e quando ci si batte per un’immigrazione senza freni i risultati non possono che essere questi ".